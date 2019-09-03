"الداخلية" تواصل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية المشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنا مع إطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد"، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية.

وعقدت وزارة الداخلية عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزى المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة- سيارات متحركة- معارض- شوادر) تصل إلى 276 منفذا "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

ولاقت المبادرة إقبالاً واستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

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في السياق ذاته، تواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.