مصر | تقرير المعمل الكيميائي يفجر مفاجأة في المواد المضبوطة بحوزة المخرج خالد مرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير المعمل الكيميائي يفجر مفاجأة في المواد المضبوطة بحوزة المخرج خالد مرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر تقرير المعمل الكيميائي، مفاجأة مدوية في المواد التي تم ضبطها بحوزة خالد مرعي مخرج فيلم "خيال مآتة" في مطار القاهرة.

حيث كشفت نيابة النزهة، أن المعمل الكيميائي، أثبتت أن المواد التي كانت بحوزة المخرج هي لمخدر الحشيش.

كانت النيابة، قد قررت تجديد حبس المخرج خالد مرعي، ١٥ يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من أمستردام.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي، وكلف كل من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.

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وأضافت المصادر أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكراتين بها 10 بذور من نفس المخدر والكتالوج الخاص بزراعتها وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

تعود البداية عندما ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة.

وكانت باشرت نيابة النزهة التحقيق مع خالد مرعي لاتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض المخرج خالد مرعي على نيابة الحوادث بالعباسية كما أمرت بإرسال المواد المخدرة المضبوطة بحوزته على المعمل الجنائي.

وبدأ خالد مرعي حياته الفنية "مونتيرًا"، قبل أن يتجه بعد سنوات لمجال الإخراج، وأخرج العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، من بينها: عسل أسود وأسف على الإزعاج ولف ودوران وبلبل حيران.

ومن أشهر مسلسلاته: السبع وصايا وشربات لوز والسبع وصايا وكان أيضا في سباق العيد بفيلم "خيال مأته".