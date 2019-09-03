مصر | رغم فك لوحاتها.. مباحث السلام تضبط عاطل بحوزته سيارة مبلغ بسرقتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم فك لوحاتها.. مباحث السلام تضبط عاطل بحوزته سيارة مبلغ بسرقتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث السلام أول من ضبط عاطل بحوزته سيارة مبلغ بسرقتها.

حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بحيازة سيارة ملاكى وفك لوحاتها المعدنية فى محاولة لإخفاء معالمها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها "مبلغ بسرقتها"، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بذات العنوان) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط المتهم الثانى، وبحوزته (سيارة ملاكي) مبلغ بسرقتها، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قررت الدائرة 4 شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامها بالظهور في فيديو جنسي مع مخرج شهير.

وكانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إباحي تظهر فيه "الغضبان" مع مخرج شهير، وبتقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدها والقبض عليها.

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس سيدة وتدعى "د.أ" تبلغ من العمر 22 عامًا، وتعمل مضيفة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات للتحريض على الدعارة وممارسة الجنس.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر 22 عامًا وتعمل موظفة بأحد الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها على ممارسة الجنس، حيث اتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل 2000 جنيه للساعة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

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صرحت النيابة العامة، بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بوجود قتيلة داخل بأحد للمنازل بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فاطمة، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي أحمد، ٢٨ سنة، عامل رخام.

وبمواجهته بالواقعة أقروا بها وقال إنه ليلة أمس فوجئ بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.