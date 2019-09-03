مصر | 4 خطوات لرفع دعوى نفقة زوجية أمام محكمة الأسرة.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 خطوات لرفع دعوى نفقة زوجية أمام محكمة الأسرة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك عدة خطوات يجب الالتزام بها عند رفع دعوي نفقة زوجية أـمام محكمة الأسرة تتلخص هذة الخطوات في 4 اجراءات ضرورية لاتمام رفع الدعوي امام القضاء هي كالتالي :

1- الذهاب الى مكتب التسوية بمحكمة الاسرة التابع له محل اقامة الزوجه الحالى ويتم سحب استمارات طلب التسوية ( وهى موجودة دون رسوم فى مكتب التسوية ويتم ملئها بمعرفة الموظف المختص والمستندات المطلوبه هى :

1- صورة ضوئية من وثيقة زواج الطالبه

2- صورة ضوئية من شهادات ميلاد الصغار

3- اى مستندات تفيد دخل الزوج كمفردات مرتبه أو املاك اذا كان من ذوى الاملاك

4- اشهارد طلاق الطالبه ( فى حالة نفقة الصغار فقط )

ويتم استيفاء الاجراءات والبيانات لدى الموظف المختص ليقوم بتحديد جلسة تسوية ويسلم الزوجه اعلان يرسل عن طريق الخطاب المسجل ويقدم فى الجلسة المحدده من قبل مكتب التسوية

وبتلك الجلسة تحضر الزوجه أو وكيلها وتقدم ميايفيد ارسال خطاب مكتب التسوية عن طريق البريد ويقوم كلا من الاخصائيين النفسى والاجتماعى بالاستماع الى الزوجه عن طلبها سواء نفقة أو نفقة صغار

وفى حالة حضور الزوج يتم التوصل الى تسوية بين الزوج والزوجه وعرض الصلح بينهم

اما اذا فشل مكتب التسوية فى مساعيه فتلجأ الزوجة الى رفع دعوى نفقة زوجيه ( بالصيغه السابق ذكرها ) بعد فوات ميعاد 15عشر يوما من تاريخ تقديم التسوية

ويتم ارفاق عريضه بطلبات الزوجه وشرح دعواها ويتم اخد معلومات من مكتب التسوية مايفيد لجوء الزوجه الى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى

وبعد ذلك تقوم الزوجه أو وكيلها بالذهاب الى قلم الحاسب الالى ب استيفاء الاوراق وتجهيز عريض الدعوى والمستندات المؤيده لاقوالها ليتم تحديد جلسة عن طريق الحاسب الالى ويتم ختم العريضه من قبل رئيس القلم بعد قيدها وتحديد جلستها وتقوم الزوجه أو وكيلها باعلان الزوج بعريضه ادعوى عن طريق المحضرين التابعين لمحل أقامة الزوج وتقدم اصل العريضه بأول جلسة فى المحكمة المحدده سلفا

ليقوم القاضى رئيس المحكمة بتاجيل الدعوى لاعادة الاعلان ( فى حالة عدم حضور الزوج أو وكيله ) وللاعلان بعرض الصلح والتحرى عن دخل الزوج وتؤجل لجلسة أخرى وبعد ذلك اذا ورد التحرى والاعلان يتم حجز الدعوى للحكم ويصدر فيها الحكم بطلبات المدعيه

ومن الجدير بالذكر ان النفقة هي قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة، والمسكن وما يُحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوم، الذي يُنفقه الإنسان على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم أو تستحب.

تُقسّم النفقة إلى قسمين:

1- النفقة الواجبة: وجوب النفقة من حيث كونها نفقة لا من حيث توقّف حفظ النفس المحترمة عليها لا يكون إلّا بأحد أسباب ثلاثة:

الزوجيّة.

القرابة.

الملك.

2- النفقة المستحبة: وهي ما تكون لغير الأسباب المتقدّمة، أو تكون لهذه الأسباب ولكن فوق حد الوجوب الشرعي - أي فوق حد الكفاية -.

من تجب عليهم النفقة

إنَّ النفقة واجبة على الأبوين والأولاد، ويُشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن

وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في العدة الرجعية دون المطلقة بالطلاق البائن، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك.

1.قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ واحدٍ من الأبوين، والأولاد على الآخر».

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2.قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام: «تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً» وأضاف صاحب الجواهر في ذيل هذا الكلام: «من المسلمين فضلًا عن المؤمنين، ونصوصاً‌ مستفيضةً أو متواترةً».

أدلة وجوب النفقة

ويدل على وجوب النفقة على واجبي النفقة كل من القرآن الكريم والسنة والإجماع:

الدليل الأول: القرآن الكريم

وتدل على وجوبها عدة آيات، ومنها:

1-قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.

فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهنّ، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال في مجمع البيان للشيخ الطبرسي في معنى الآية: فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر الرضاع يعني أجرة المثل».

فالآية تأمر بوجوب ردّ الأجرة للمطلّقات؛ لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بـالرضاع، بل الزوجة تستحقّها ولو لم تكن مرضعةً؛ ولذا قال الطوسي في المبسوط استشهاداً بهذه الآية لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم: «وأراد به المطلّقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط الرضاع، وهذه صفة المطلّقة؛ لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجرة بشرط الرضاع، ولأنّه سمّاه أجرة، والنفقةُ لا تسمّى بذلك».

2 - قوله تعالى: ﴿لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾.

معنى الآية: لا تضرّ الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه يقول: لا يضارّ كلّ واحدٍ من الأب والأمّ بالصبيّ، الأمّ بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.

3- قوله تعالى: ﴿وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ﴾.

أي لا تقتلوا بناتكم خوف فقر، وعجز عن النفقة.

قال صاحب الميزان في تفسير القرآن في ردّه على من يقول: إنّ المقصود من الأولاد البنات-: «ولا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعمّ ... فالحقّ أنّ الآية تكشف عن سُنّةٍ سيّئةٍ أخرى غير وأد البنات دفعاً للهون، وهي قتل الأولاد من ذكر أو أنثى خوفاً من الفقر والفاقة».

وقال الشيخ الطوسي في المبسوط في وجه الاستدلال بالآية: «فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر».

الدليل الثاني: السنة الشريفة

إنَّ النصوص الواردة لبيان هذا الحكم مستفيضة، بل متواترة إجمالًا، ومن أهمها:

1- في الصحيح أو الحسن، عن حريز قال: قلت الصادق عليه السلام: «من الذي أُجبر عليه، وتلزمني نفقتُه؟ قال عليه السلام: «الوالدان والولد والزوجة».

2- وفي الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد».

3- وفي رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام قال: «و أمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه، لازم له ذلك في العسر واليُسر» .

الدليل الثالث: الإجماع

قال بهذا الإجماع الكثير من الفقهاء، ومنهم:

1.قال في رياض المسائل: «فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع الأمّة».

2.قال السيّد السند في شرح النافع بأنّه قال: «أجمع العُلماء كافّةً على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد».

3.قال الفاضل الهندي في كشف اللثام: «أمّا النفقة على الأبوين والأولاد فعليه الإجماع».