مصر | بأسلوب "المفتاح المصطنع".. سقوط لصوص السيارات بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "المفتاح المصطنع".. سقوط لصوص السيارات بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القس.

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن ملابسات واقعة خطف واحتجاز أردني الجنسية داخل مزرعة بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وطلب فدية ما يقرب من مليوني جنيه مصري.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقى من "أحمد.خ. ا"، "أردني الجنسية "، 32 سنة، مساعد بالقنصلية الأردنية بالبلاد بتلقي سفير دولة الأردن بالبلاد اتصال هاتفي من "فضل. ا.ف. ا"، مفادها بأن شقيقة ناصر، 46 سنة، تاجر اتصل به هاتفيًا ( من رقم محدد ) وأبلغه بأنه محتجز بمزرعة دواجن، لوجود خلافات مالية بينهما وطلبهم مبلغ 100 ألف دولار مقابل إطلاق صراحه.

وورود اتصال هاتفي من المجني عليه بذات المضمون، ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود فريق البحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، إلى صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عادل. ا. س. ا" 49 سنة، أردني الجنسية، "أيمن.م. ا.ع"، 38 مبيض محارة، "أشرف. ع. ز"، 39 سنة، عامل.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه باستهداف المزرعة المشار إليها، وضبط المتهمين، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزة المتهم الثالث طبجنه صوت، وعثر على المجنى عليه داخل إستراحة بالمزرعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة بإرتكابهم الواقعة وأقر الأول بإستدراج المجنى عليه إلى المزرعة وإحتجازه بمعرفة الثانى والثالث بسبب خلافات مالية قدرها 300 ألف دينار أردني.

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وأقر الثاني والثالث بإشتراكهما في الواقعة مقابل تحصل كل منهما على مبلغ 50 ألف جنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على سباك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته تمثال يشتبه في أثريته بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية مفاداها قيام "سيد.ع. م"، 41 سنة، سباك ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، استهدفت المتحري عنه وأمكن طبطه بمسكنه وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جرام، مبلغ 250 جنيه، تمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه بأثريته.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة بيعها وأضاف بعثوره على التمثال المضبوط أثناء قيامه بأعمال حفر للسباكة.

وبعرض التمثال على أحد مفتشي الآثار أفاد بعدم أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.