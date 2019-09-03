مصر | بـ"100 ألف جنيه".. تفاصيل القبض على تاجر سيارات وبحوزته قطع أثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"100 ألف جنيه".. تفاصيل القبض على تاجر سيارات وبحوزته قطع أثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على تاجر سيارات وصديقه وبحوزتهما قطع أثرية بمنطقة الهرم، وتبين أنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام والقوة المرافقة، المعينين بالقول الأمني تلاحظ له توقف سيارة ماركة نيسان على جانب الطريق وبداخلها 3 أشخاص، ولدى توجهه لفحصها فر أحدهم هاربًا، وأمكن ضبط الأخرين وهم "محمد.ا.ع"، 40 سنة، تاجر سيارات، و"إسلام. م. ا"، 30 سنة، صاحب محل.

وبتفتيش السيارة عثر على 2 إناء من الحجر الجيري، أجزاء من تابوت أدمى مقسم إلى جزئين، 8 تمثال للمعبوده باسنت مختلف الأحجام، تمثال أسود، مبلغ 20 ألف جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وأنه قام بشرائها من محمود مقابل مبلغ 100 ألف جنية، وأضافا أن الهارب يدعى "حسام.ه. ق"، 43 سنة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

بـ"رشاش متعدد".. تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر



كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتي "مخدرات - سلاح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار)، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

"حريق محدود وانفجار كابل كهرباء".. تفاصيل حريق مخلفات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي



كشف رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن الحريق الذي شب بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، كان محدودًا، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب بمخلفات كانت متراكمة بالقرب من كابل كهرباء، ما تسبب في انفجاره.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمخلفات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، ما تسبب في انفجار كابل كهرباء، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور دفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدد النيران.

وتبين نشوب الحريق بمخلفات عند كابل كهرباء بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، ما تسبب في انفجار الكابل الكهربائي، وتمددت النيران لعشة خفير خصوصي، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

باعوها بـ7 ألاف جنيه.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل سرقة سيارة من أمام مول شهير بكرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل سرقة سيارة من أمام أحد المولات الشهيرة بنطاق مركز شرطة كرداسة.

ورد إخطار للواء محمود السبييلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من كلا من محمود. م. م.م، 22 سنة، عزت.م. ع. ف، 22 سنة مصطفى.ع. ع 22 سنة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسرقة السيارة ماركة تويوتا عقب تركها أمام داندى مول بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى دائرة المركز.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاطم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من أحمد. م. ح، 27 سنة، عاطل، سبق إتهامه في 10 قضايا ( سرقات – سلاح نارى ) أخرهم " سرقة سيارة، أحمد. م. ا. ف، 23 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة القبض عليهما، وبإعداد مأمورية مكبرة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من ضبط الأول بإحدى المزارع بوادى النطرون وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى بأسلوب المفتاح المصطنع وبيعها بمبلغ 7 ألاف لكلًا من يوسف. م. ع، 24 سنة، عامل،عبدالقوى. ع. ع. 18 سنة، عامل.

بإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بشراء السيارة وإعادة بيعها بمبلغ 12 ألف جنية لكلًا من عمر. ا. ع، سنة،30 سائق المفرج عنه تحت شرط في قضية " تهريب ط، وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترف بشراء السيارة وبإرشادهما تم ضبط اللوحات المعدنية التي كانت مثبته على السيارة، وأضافا ببيعهما للسيارة بمبلغ 30 ألف جنية للمدعو تامر. ع. ا، 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها وإعترافه بشراء السيارة من المذكورين وأنه على علم بأنها من متحصلات سرقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.