مصر | "متابعة سير العمل" و"تلقي الترشيحات".. اختصاصات مكاتب المساعدة القانونية الأسرية بالمحاكم

وترصد بوابة، اختصاصات المكاتب المساعدة القانونية الأسرية بالمحاكم:

1 - متابعة سير العمل في تلك المكاتب التي تختص بمعاونة المتقاضين على إقامة دعواهم على الوجه القانونى الصحيح وعلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة وذلك لضمان انتظام العمل بتلك المكاتب وإزالة ما يعترضه من مشكلات والتفتيش الإداري على العاملين بها.

2 - تلقي الترشيحات بشأن أسماء العاملين في تلك المكاتب والذين ينقسمون إلى ثلاث فئات أخصائيين قانونيين لإرشاد المتقاضين إلى صحيح القانون فى دعواهم؛ وأخصائي حاسب إلى لتسجيل الحالات المترددة على المكتب على الحاسب الآلي وإعداد إحصاءات شهرية بذلك؛ وإداريين لمعاونة المتقاضين فيما يخص قيد الطلبات ورفع الدعاوى؛ كما تختص الإدارة بفحص تلك الترشيحات واختيار أفضل العناصر من بينها وعرضها على مساعد الوزير.

3 - إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب المساعدة وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير.

4 - تحديد ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة للمساعدة الأسرية في بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات ومعاينة المقار المقترحة للمكاتب واعتماد الملائم منها ومتابعة تجهيزها.

5 - تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب المساعدة وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفني للقطاع.

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6 - التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام المكاتب ونشر الوعى بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب.

7 - إعداد ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية والمواد العلمية لأعضاء مكاتب المساعدة وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة وبالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.

8 - إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب المساعدة بأنحاء الجمهورية تتضمن معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب المساعدة بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل وافٍ لكافة بيانات طلبات المساعدة المقدمة إلى المكاتب وما اتخذ فى شأنها من إجراءات، وذلك بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تفيد في متابعة مجريات العمل بالمكاتب وتطوير أدائها.

9- إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب المساعدة وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.

نرشح لك.. "لو عاوز تشتري شقة".. تعرف على كيفية الحصول على تمويل عقاري

التمويل العقاري يمثل جزءا كبيرا من الدخل القومي للبلاد الأوروبية والعربية، فهناك دول يتخطى حجم التمويل العقاري نحو 80%، من إجمالي الدخل القومي، ودول عربية تصل لـ 40%، ولكن مصر لا يتجاوز حجم التمويل العقاري الـ.0.5%، وتقدم الخليج 365 الإجراءات التي تتوافر للحصول على القرض نرصدها في السطور التالية:

1ـ قبل أن تذهب للبنك تأكد من أن العقار الذي توجد به الشقة مرخص

2ـ تأكد من تسجيل الأرض المقام عليها العقار

3ـ احرص على مراجعة أوراق العقار بالحي أو مجلس المدينة التابع له

4ـ توجه بالأوراق للبنك أو شركة التمويل التي ترغب في الحصول على قرض منها

5ـ لابد أن يعلم صاحب العقار أنك سوف تشتريه من خلال التمويل العقاري

6ـ اعلم أنك ستدفع مبلغ 20% من قيمة العقار أو الفيلا للبنك كنظام مقدم

7ـ البنك سيمول الوحدة التي ترغب في شرائها حتى 85% من قيمتها

8ـ سيتم انتداب خبير من قبل البنك ليقيم سعر الوحدة

9ـ عقب الاستعلام الائتماني عن العميل يتم عقد حوالة بين البنك والمالك والمشتري

10ـ يخول للبنك ملك الوحدة ومن حقه عرضها للبيع في حال عدم سداد الأقساط

