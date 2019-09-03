أخبار مصر | للعاملين بالبترول.. سلع مدعمة داخل معرض العامرية للمنتجات البترولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للعاملين بالبترول.. سلع مدعمة داخل معرض العامرية للمنتجات البترولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، افتتح منذ قليل، معرض العامرية لبيع المنتجات البترولية بشركة التعاون للبترول.

وأشاد جبران بدور هذه المعارض التي تقام داخل شركات البترول لعرض بعض السلع المدعمة، مضيفا أن منتجات شركات التعاون منتجات مميزة ذو جودة عالية وتتميز بأسعارها المنخفضة.

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أكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ليبيا تمثل الأمن القومي لمصر ويجب أن نتصدى جميعا لهذه المؤامرات التي تحاك من بعض الدول والتي تريد النيل من استقرار ليبيا ومصر.

ووصف "المراغي" في ندوة لمستقبل العمالة المصرية في ليبيا والتي نظمها الاتحاد العام، العمال المصريين بأنهم الجيش القوى الذي يتحمل المهام الأساسية لأعمار ليبيا ونتطلع إلى وضع اتفاقية موحدة لتسيير العمل وتحمى العمال من المخاطر، لافتا أن اتحادي مصر وليبيا منوط بهما مساعدة السلطات الليبية لتوفير احتياجاتها من العمال ومنع التسلل إليها.

شارك فى أعمال الندوة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وأعضاء الوفد الليبى وممثلو بعض الأحزاب السياسية إلى جانب مجلس النواب في مقدمتهم الكاتب الصحفي مصطفى بكرى ومحمد وهب اللـه وجمال عقبى وسولاف درويش.

وأوصى المشاركون بما يلي:

تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة، والوقوف علي الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية في ليبيا.

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اعتبار مشاركة العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية.

وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلي ليبيا بعيدا عن المخاطر المحدقة بها.

يناط بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن خلال عدد من لجانه المتخصصة لعب دور رئيسي في تنظيم حركة إيفاد العمالة المصرية إلي ليبيا.

تشجيع عودة العمالة المصرية إلي ليبيا وفق تقنين وشرعنه كافة الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.

دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع في ليبيا، وتصحيح الصورة السلبية التي حاولت بعض العناصر تسييدها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012.

صياغة رؤية إستراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية علي ما عداها للعمل بليبيا.

وضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات.

مخاطبة الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التنفل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.