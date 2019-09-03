أخبار مصر | انطلاق الموسم الجديد من دوري مراكز الشباب 20 أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الموسم الجديد من دوري مراكز الشباب 20 أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بداية الموسم الكروي الجديد 2019 2020 لدوري مراكز الشباب في نسخته السابعة أن يكون 20 أكتوبر المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة علي أن مباريات دوري مراكز الشباب ستكون يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة في الثالث من سبتمبر الجاري وحتي 25 من الشهر ذاته وذلك للمحافظات التي يشارك بها 24 فريق، ويستثني من التصفيات الفرق الحاصلة علي المراكز الأربعة الأوائل علي مستوي المحافظة بالنسخة الماضية.

وتقام التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية بمشاركة 32 فريق من الفائزين بالمركز الأول علي كل محافظة ليكونوا 27 فريق، ثم تجري قرعة بين الفرق الحاصلة علي المركز الثاني لتصعيد 5 فرق ويتكون 32 فريق من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية.

من شروط دوري مراكز الشباب النسخة السابعة، تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات، ويشترك من كل محافظة 24 مركز شباب كحد أقصي و10 مراكز كحد أدني، وإقامة مباريات التصفيات في الثانية عشر ظهرًا، ويتم تقسيم مراحل بدء الدوري في كل محافظة طبقًا لعدد مراكز الشباب المشاركة.

يذكر أن مركز شباب سنتريس "المنوفية" توج بالنسخة الماضية بعد فوزه في المباراة النهائية علي مركز شباب فيصل "السويس"، والتي أقيمت علي استاد أسوان الرياضي، فيما حصل مركز شباب المناصرة "بورسعيد" علي ثالث الجمهورية.

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تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي، اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، ومن المقرر إقامته خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر بمحافظة الإسكندرية تحت مسمى "بارالمبياد الجامعات المصرية ".

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإقامة اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة تحت شعار " الإعاقة منحة لا محنة"، مضيفًا أن إقامة اللقاء تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للرياضة الجامعية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا للعمل على دمج أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعمل على تطوره.

كما يهدف اللقاء إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين، علاوةً على تكثيف الأنشطة الرياضية بالجامعات والاهتمام بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء 25 جامعة بإجمالي 650 مشارك ومشاركة، والذي يتضمن 10 ألعاب هي: ألعاب قوى (جري – جلة – رمح – وثب طويل – قرص) – ألعاب قوى مكفوفين (جري – جلة – رمح – قرص)، تنس طاولة، رفع الأثقال،الكرة الطائرة جلوس، كرة الجرس، كرة قدم.

الجدير بالذكر انه سيتم توزيع شهادات مشاركة لجميع المشاركين كما سيتم تقديم ميداليات للمراكز الاولى ذهبية وفضية وبرونزية.