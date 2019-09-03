أخبار مصر | عاجل.. بيان من المفتي عن تفجير مجمع "المنظمات الدولية" بكابول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من المفتي عن تفجير مجمع "المنظمات الدولية" بكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الهجوم الإرهابى الذى نفذته حركة طالبان الأفغانية، قرب مجمع سكنى تستخدمه منظمات دولية فى العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 120 آخرين.

وأكد المفتي فى بيانه اليوم الثلاثاء على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان .

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن ، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الاعتداء الإرهابى الآثم ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

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استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السفير محمد محق، سفيرَ جمهورية أفغانستان بالقاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وأفغانستان.

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وفي بداية اللقاء توجه سفير أفغانستان بالشكر إلى فضيلة المفتي ودارِ الإفتاء المصرية لدعمهما الكبير في إنشاء دار إفتاء في أفغانستان، وقدم دعوة رسمية إلى فضيلة المفتي لحضور حفل افتتاح الدار بحضور الرئيس الأفغاني.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لأفغانستان وتزويد دار الإفتاء الأفغانية بما تحتاجه من مساندة.

كما أضاف أن الدار ستعمل على تدريب المفتين من أفغانستان على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف عبر إرسال علماء الدار في بعثات إلى أفغانستان وأيضًا استقبال المفتين الأفغان لتدريبهم في مصر، وكذلك تزويد مكتبة دار الإفتاء الأفغانية بمجموعة من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية والمرئية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بمناسبة افتتاحها.

من جانبه أبدى السفير الأفغاني تطلع بلاده إلى دعم دار الإفتاء الديني والعلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يدل على مدى عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.