أخبار مصر | الأسعار ونسب الخصم.. جولة داخل معرض المستلزمات المدرسية بالدقي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسعار ونسب الخصم.. جولة داخل معرض المستلزمات المدرسية بالدقي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التنمية المحلية، معرض "العودة إلى المدارس"، لمدة أسبوعين، في الأرض المجاورة لمقر الوزارة بالدقي.

ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس وزى مدرسى وأحذية وجميع الأدوات المكتبية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب لا تقل عن 35%.

ويضم منتجات 5 شركات فى مجال الأدوات الكتابية والزى المدرسين، فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل المبادرات الشبابية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة.

ووجه وزير التنمية المحلية، أن يتضمن المعرض كل المستلزمات المدرسية واحتياجات التلاميذ وأسرهم بأسعار مخفضة في متناول العاملين بالوزارة والوزارات المجاورة وأهالي المنطقة المحيطة، إلى جانب التوجيه بإقامة معارض ثابتة ومتحركة لمستلزمات المدارس في جميع المراكز والمدن.

وتجولت عدسة الخليج 365 في المعرض للتعرف على نسبة الإقبال والأسعار

وقال المهندس وليد سليمان، رئيس مؤسسه الشباب للتنمية المستدامة والمسئول عن مبادرة "أهل الخير لأهالينا" لتوفير الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية، إن جميع المستلزمات موجودة بخصم 40% على جميع المنتجات.

وأكد أحد البائعين بالمعرض أن الخصم من 15 إلى 30%، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالجودة والخامة حتى يتم البيع بشكل أفضل، وتابع: "الكشاكيل ممكن الخصم يصل 30%، القلم بره بيتباع بثلاث جنيهات لكن في المعرض بنبيع الثلاث أقلام بـ 5 جنيهات"

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وأضاف أنهم غير مدعمين من الدولة، لكنهم يأخذون المنتجات بسعر المصنع مما يعمل على تقليل نسبة أرباحهم حتى يتم البيع بنسبة أكبر ويكون الربح عالى، مؤكدا أنهم يحاولون دعم المواطن محدود الدخل.

وناشد جميع التجار بتقليل الربح حتى تكون الأسعار مناسبة لجميع المواطنين ويعيشون حياة أفضل وتقليل المكسب من 20% إلى 5% فقط، وعبرت إحدى المواطنين عن سعادتها بتنظيم المعرض لأول مرة، مؤكدة أن تنظيمه على أعلى مستوى، والأسعار في متناول الجميع.

وأشارت إحدى الأمهات إلى أن أسعار المعرض مخفضة عن المستلزمات التي تباع بالخارج، وجودة المنتجات أفضل، وقال أحد الآباء خلال تجوله في المعرض أن اﻷسعار مختلفة عن الخارج فمثلا الكشكول في الخارج يتم بيعه بأربعة جنيهات، لكن في المعرض يباع بجنية ونص.

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض الفنون التشكيلية لأوسكار الإبداع الافريقي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وتستمر فعالياته حتي ١٠ سبتمبر بالقاهرة والفيوم.

وضم المعرض لوحات من التصوير الزيتي والتصوير الفوتوغرافي، والرسم، وقطع من الأشغال الفنية والكاريكاتير، للمشاركين من شباب القارة الافريقية في أوسكار الإبداع الافريقي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأعمال الفنية التي ضمها المعرض، مؤكدا أن القارة الافريقية هي القارة الخضراء التي تنعم بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات.

يذكر أن أوسكار الإبداع الأفريقي يتم تنظيمه تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الافريقي، وبمشاركة شباب من دول" السودان، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب إفريقيا" بالإضافة الي مصر.