أخبار مصر | عاجل.. بيان من السكة الحديد عن سبب تأخير أول قطار مُحسن بـ"بنها - منوف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من السكة الحديد عن سبب تأخير أول قطار مُحسن بـ"بنها - منوف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمواطنين عدم العبث في بلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوي سلامة مسير القطارات، مشيرة الى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور علاوة علي الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا العمل.

حيث عبث أحد الركاب وفتح بلف الخطر بإحدي عربات قطار ٦٠٣ "بنها - منوف" قبل قيامه بفترة وجيزة مما أدى إلي تأخر قيام القطار لمدة ٥٥ دقيقة بعد قيام الهيئة بإستبدال العرية بأخري سليمة.

وجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت اليوم عن تشغيل أول قطارات مُحسنة على خط بنها منوف ناتج العربات المطورة بشركة سيماف تنفيذآ لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين علي الخط ضمن استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتؤكد الهيئة بأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعبث بمكونات القطارات والتي تكفل عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى لضمان مسير آمن للقطارات وجودة أعلي للخدمة.

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