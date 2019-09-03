شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 1000 شاب.. كورنيش الإسكندرية يحتضن ماراثون «صحتك في رياضتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الجمعة، ماراثون رياضيا تحت شعار «صحتك في رياضتك بدراجتك»، بمشاركة ١٠٠٠ شاب وفتاة.

Advertisements

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، إن الماراثون يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، من خلال مبادرة «دراجة لكل مواطن».

وشددت «الشريف» على أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة لتفريغ الشحنات السالبة.

ولفتت «الشريف» إلى أن ماراثون «صحتك في رياضتك بدراجتك»، ينطلق من أمام كورنيش سبورتنج وحتى منطقة السلسلة.