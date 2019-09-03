شكرا لقرائتكم خبر عن «فتحوا بلف الخطر».. «السكة الحديد» تُعلن تأخر قطار «بنها منوف» 55 دقيقة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأخر قطار «٦٠٣» بنها منوف لمدة 55 دقيقة، الثلاثاء، بسبب قيام أحد الركاب بفتح «بلف الخطر» بإحدى عربات القطار.

وبعد حادث اليوم، أهابت هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بعدم العبث في «بلف الخطر»، في بيان لها، الثلاثاء، نظرًا لما يمُثله من عامل أمان، يرفع من مستوى سلامة مسير القطارات.

وأشار البيان إلى أن العبث بـ«بلف الأمان» يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور، علاوةًَ على الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا العمل.