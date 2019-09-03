شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على معارض «كلنا واحد» لمستلزمات المدارس بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت معارض «كلتا واحد» للمستلزمات المدرسية، إقبالاً كثيفًا، إذ أقيمت تحت شعار «العودة للمدارس بأسعار زمان»، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، تحت إشراف وزاره الداخلية، وبالتنسيق مع الغرف التجارية.

أكد اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، أن هذه المعارض تأتي استمرارًا للمشاركة المجتمعية الإيجابية لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

وأضاف «عجيز» أن تلك المعارض تأتى في إطار توجيهات السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، وموجهًا الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية.

معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية بالقليوبية

معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية بالقليوبية