شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. «مصر للطيران» تتسلّم أولي طائراتها من طراز «A 220-300» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتسلم الشركة القابضة لمصر للطيران، أولي طائراتها من طراز A220 – 300، الأحد، وذلك بعد انتهاء خط التجميع النهائي من العمل بها في مدينة ميريبل في كندا.

وتعد هذه الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 المقرر تسلمها لشركة مصر للطيران، يذكر أن شركة مصر للطيران كانت قد وقعت عقدا مع شركة «بومباردييه» الكندية لشراء 12 طائرة من طراز «بومباردييه سي سيريس» يتم تسلمها اعتبارا من الشهر الحالي وحتى مايو العام القادم، لكن بعد أن استحوذت إيرباص على وحدة إنتاج طائرات «ايه 220-300» التي طورتها شركة بومباردييه الكندية والتي تمثل جيلا جديدا من الطائرات المصممة لشركات الطيران الراغبة في شراء طائرات تسع 100 إلى 150 مقعدا، وستعمل هذه الطائرات على شبكة خطوط شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران.

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حيث يوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعداً تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة. وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.



ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة «برات آند ويتني» من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6،300 كم).

يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة «إيرباص».