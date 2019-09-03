شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: الكشف الطبي على 1000 عامل غير منتظم مع «صناع الخير» بالعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مبادرة «عينك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى للكشف الطبي على 1000 عامل غير منتظم بعدد من الشركات العاملة بمدينة العلمين الجديدة، فضلا عن صرف العلاج، وعمل النظارات الطبية للحالات التي يثبت احتياجها، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة، والمؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وقال الوزير في تصريحات صحفية خلال تفقدية القافلة: إن الدولة المصرية تولي كامل اهتمامها بأبنائها كافة في جميع النواحي، وأن هذا الاهتمام يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير «حياة كريمة» لجميع المصريين، وخاصًة العمالة غير المنتظمة وبذل كل الجهد لرعايتها وحمايتها بما يضمن لها عمل لائق.

وأكد أن وزارة القوى العاملة لا تدخر جهدًا أو طاقة في شمول الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى رؤية الوزارة الشاملة لجميع العمال بصفةٍ عامة، والعمالة غير المنتظمة بصفةٍ خاصة، وأنها كانت ولا زالت أول من أهتم بكافة شؤون العمالة غير المنتظمة في مصر.

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ونوه الوزير إلى أن هذه الرؤية الشاملة تتواكب مع توفير الحماية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بالتواكب مع محاولة وضع آليات جديدة خاصة بعملية التشغيل بشكل أكثر جدية، والتدريب بصورة أكثر واقعية لهذه الفئة من العمال، بحيث تشكل هذه الآليات ضمانا بصورة أكبر وبشكل أكثر فاعلية، لضمان حياة كريمة لهم ولذويهم، وتحقيقًا لأقصى قدر ممكن لهم من الرعاية في كافة النواحي صحيا واجتماعيا.

وشدد «سعفان» على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمة اللازمة للعمالة غير المنتظمة وتوفير كل سبل الحماية لهم، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لجميع العمال وتعريف الشركات بها، لمعرفة احتياجات كل عامل من ناحية حقوقه التأمينية والرعاية والصحية بتشخيص كل حالة على حدة وتوفير العلاج المناسب لها.

وأكَّدَ الوزير أن الفترة المقبلة ستشهدُ طفرًة كُبرى للعمالة غير المنتظمة، لبحث سُبل وطرق الرعاية والحماية المثلى لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم بعض الفئات الأكثر احتياجا التي كانت مهمشة في السابق، ومنهم هذه الفئة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» التي أطلقها بداية العام الحالي.

وشدد الوزير على أن عمال مصر هم عصب بنائها مقدمًا أسمى آيات الشكر لهم جميعًا على ما يبذلونه من جُهدٍ وعرق في بناء الوطن، ودفع مسيرة الإنتاج، وبناء الاقتصاد المصري بالصورة التي تليق بمصرنا الحبيبة.