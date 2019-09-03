شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار: توقيع بروتوكول تعاون بين مصر و غينيا في مجال المتاحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مع ممادى تورية وزير خارجية غينيا،،مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجال المتاحف بصفة عامة وبين المتحف المصري، والمتحف القومي بكوناكري بجمهورية غنيا بصفة خاصة.على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين مصر وغينيا.

وأوضح السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية بوزارة الآثار، أن المذكرة تتضمن اثراء العمل العلمي والبحثي في مجال علم المتاحف عن طريق تنفيذ ونشر عدد من الابحاث والدراسات الأثرية المشتركة لإطلاع الدارسين وتدريب أمناء المتاحف الشباب على استخدام وتطبيق طرق وأساليب التقنية الحديثة في هذا المجال فضلا عن تنظيم المعارض الاثرية لنشر التراث الثقافي والأثري المعروض في كل من البلدين.

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جدير بالذكر أن هناك تعاون ثقافي واثري مشترك بين مصر والدول الأفريقية حيث هناك عدد من مشروعات مذكرات التفاهم مع الدول الأفريقية جاري اتمام الإجراءات الخاصة بها تمهيدا لتوقعها من بينها كان الاتفاقية التي تم توقعها منذ قليل.

كما تم مد عدد من الدول الأفريقية من بينهم الكونغو والسنغال وبروندي والكاميرون وكينيا بمجموعة من المستنسخات الاثرية تعبر عن الحضارة المصرية القديمة وكذلك مجموعة من المطبوعات العلمية وذلك اسهاما من وزارة الاثار في تقديم الدعم المصري لبناء واعداد الكوادر العاملة في المكتبات والمتاحف الآثرية هناك.

وبمناسبة رئاسة مصر للأتحاد الأفريقي تم معاملة مواطني الدول الأفريقية مثل المواطن المصري فيما يتعلق برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال عام2019، كما تم إصدار تصاريح زيارة للمناطق الأثرية والمتاحف في محافظات القاهرة، الإسكندرية، السويس، الاسماعيلية طوال فترة البطولة للمواطنين الأفارقة والأجانب بقيمة 100 دولار، هذا إلى إعفاء حاملي الحزمة التسويقية الصادرة من وزارتي المالية والشباب والرياضة من الرسوم خلال فترة البطولة.

كما شارك عدد من السفراء الإفارقة بالقاهرة بالعديد من الفعاليات الاثرية في مصر مثل افتتاحات مشاريع تطوير وترميم المناطق الآثرية وكذلك الاكتشافات الآثرية وغيرها، كما شاركت مصر في العديد من الفعاليات الثقافية الأفريقية مثل افتتاح متحف الحضارات بالسنغال.