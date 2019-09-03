شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مكينة الخدمات يساعد متخذي القرار متابعة سير العمل بتلك الإدارات وأداء العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في كلمتها، الثلاثاء، خلال حفل تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين في 15 حيًا، والذي عقد بمقر محافظة القاهرة، إن افتتاح تلك المراكز يعد ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة، في إطار خطة متكاملة لتطوير الإدارات المحلية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل العمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري في كل قطاعات التعامل مع المواطنين، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت السعيد أن مشروع تطوير مراكز خدمة المواطنين يهدف إلى توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال طريقتين، أولاهما إتاحة نظام مركزي موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة يسمح بإدارة لا مركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، من خلال تطبيق نظام «الشباك الواحد» الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، مشيرة إلى أن هذا النظام يساعد كذلك في استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة سير العمل بتلك الإدارات وأداء العاملين، منوهة بأن إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها مراكز خدمات المواطنين التكنولوجية تبلغ نحو (118) خدمة، في حين تقدم محافظة القاهرة وحدها نحو (50) خدمة مختلفة.

وتابعت وزيرة التخطيط أن ثانى هذه الطرق هو تقديم الخدمات للمواطنين من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية lgs.gov.eg للاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة للذهاب إلى مقر الحي، موضحة أنه ولأول مرة يتم تقديم خدمات تجديد رخص الإشغال والإعلانات والمحال دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى الحي، وإنما ينتقل موظف الحي إلى صاحب الطلب ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظيًا من خلال جهاز التابلت وتسمى هذه الخدمة «الحي المتنقل».

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كما أوضحت السعيد، خلال كلمتها، أنه تم تفعيل خدمة الرسائل القصيرة على الخدمات المقدمة بأحياء القاهرة، وأنه من المقرر تطوير جودة الخدمات المقدمة وإضافة مميزات جديدة خلال الفترة القادمة، مثل خدمة السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات من خلال الإنترنت، مشيرة أنه تم تدريب (991) موظفا من (15 حيا) بمحافظة القاهرة على كيفية استقبال المواطنين والمستثمرين، واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء، بالإضافة لتدريب الإدارات على التطبيقات الجديدة، وتدريب مشرفى النظام على إدارة النظام وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين، منوهة بمساهمة المشروع في توفير فرص عمل لعدد من حديثي التخرج تم التعاقد معهم من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى الاستعانة بشباب تم تكليفهم بقضاء سنة خدمة عامة بالأحياء مقابل مكافأة مالية من المحافظة للعمل على إدخال بيانات ملفات المواطنين على البرنامج.

وقام اللواء محمد عزى، المشرف على مشروع المحليات بوزارة التخطيط بعرض تقديمى حول تطوير خدمات المحليات، كما قامت الوزيرة واللواء محمود شعراوي بتسليم شهادات التقدير للموظفين المتميزين، وعقب ذلك توجه الوزراء لافتتاح المراكز التكنولوجية بأحياء المطرية والزيتون.

وكانت الدكتورة هالة السعيد واللواء محمود شعراوى ومحافظ القاهرة، استعرضوا جهود المحافظة لتحسين خدمات المواطنين.

والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة عدد (229) مركز ومدينة وحي، منها (185) تعمل على النظام المركزي، تشمل 15 حيا من محافظة القاهرة، وجار الاستعداد للعمل على تطوير عدد 12 حيا بالقاهرة.