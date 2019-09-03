شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يعلن الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق تحيا مصر، أنه من المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقراً، بنهاية أكتوبر القادم، والتي تشمل توفير مسكن كريم للفئات اأكثر احتياجاً في 43 قرية بالريف المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة في 100 قرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق و25 مليون جنيه من الجمعية.

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من جانبه قال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح «عبدالفتاح»، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا في عدد من القرى بالمحافظات المختلفة .

يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزل في 126 قرية، كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزل في 106 قرية.