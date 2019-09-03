شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة واقعة إقامة فرح بـ«شيشة» داخل مركز شباب بقليوب للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة» و«بيرة» في مركز شباب «عزبة الجندي»، التابع لإدارة شباب قليوب، إلى النيابة الإدارية.

وكشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة، ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بتخصيص جزء منه للأفراح بمقابل مادي.

وقال الصبروت، إن المتابعات وسرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وسيتم معاقبة المقصرين بالقانون ولن يفلت مخطئ من العقاب أيا كان موقعه.