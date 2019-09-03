شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: المنتجات المصرية شهدت «طفرة» في التصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وزير الزراعة والحجر الزراعي المصري بضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وعقد المزيد من برتوكولات التعاون بين سلطات الحجر الزراعي المصري وعدد من نظرائهم في الوزارات المعنية بمختلف الدول لزيادة نفاذ المنتجات الزراعية المصرية لهذه الأسواق.

فيما نجح الحجر الزراعي المصري في الاتفاق مع الجانب اللبناني على تيسير إجراءات نفاذ بعض المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواقها وفقا للمعايير المعنية بنفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق اللبنانية، خاصة المانجو والبطاطس، دعما للعلاقات الزراعية بين البلدين.

وقال «أبوستيت» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه خلال هذا العام شهدت الصادرات الزراعية طفرة كبيرة، وإنه يمكن لمصر أن تحقق زيادة أكبر من العام الماضي ويرجع الفضل في ذلك إلى التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والتمثيل التجاري المصري بالخارج وأيضا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مشددا على أهمية مواصلة تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية والاشتراطات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بمختلف الدول.

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يأتي ذلك بينما عقد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الحجر الزراعي بالدول المشاركة في الورشة، ويأتى على رأسها الاجتماع مع نظرائه اللبنانيين بحضور الدكتورة منى وهبة، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بلبنان لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتيسير اشتراطات الصحة النباتية للتصدير من مصر إلى لبنان، خاصة لبعض السلع ذات الأهمية الكبرى مثل المانجو والبطاطس.

وقال الدكتور أحمد العطار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المناقشات والمفاوضات نجحت في الاتفاق المبدئى على تيسير نفاذ الصادرات الزراعية إلى لبنان بضوابط صحة نباتية أقل تشدداً، حيث ستتم دراسة تلك الضوابط بعد قيام الجانب المصرى بموافاة الجانب اللبنانى ببعض المعلومات الإضافية المطلوبة في أقرب وقت ممكن، فيما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستكمال مسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

وأضاف «العطار» أن مصر شاركت بفاعلية في ورشة العمل المُشار إليها، حيث استعرضت الاجتماعات تعليقات الجانب المصرى على مسودات معايير الصحة النباتية الجديدة، بالإضافة لعرض التغييرات المطلوبة في معايير الصحة النباتية المعتمدة، وذلك حتى يتسنى سهولة تطبيقها وتيسير حركة التجارة الدولية دون الإخلال بأي قواعد تسمح بدخول أي آفات جديدة للبلاد، بالإضافة إلى تقارير الإبلاغ الوطنية ومناقشة مبادرة الحزام الواحد One Belt One Road ودور برنامج التعاون بين الصين ومنظمة الأغذية والزراعة FAO-China South-South cooperation لدعم قضايا الصحة النباتية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري أن الاجتماعات التي تمت خلال ورشة العمل بحثت الاستعدادات النهائية للسنة الدولية للصحة النباتية 2020 international year of Plant health ومناقشة تطوير طرق مسح ومراقبة الآفات ونظم الإنذار المبكرة.