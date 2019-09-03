شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «التخطيط» و«التنمية المحلية» يفتتحان المراكز التكنولوجية بالمطرية والزيتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مركزي المطرية والزيتون التكنولوجيين اللذين تم افتتحاهما ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة، والتي تضم 9 مراكز جديدة بأحياء (الزيتون، وغرب القاهرة، ووسط القاهرة، والبساتين، والخليفة، والسيدة زينب، والمعصرة، ومصر القديمة، وغرب مدينة نصر)، و6 مراكز تمت إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وربطها مركزيا بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة وإمدادها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بأحياء (الزاوية الحمراء، والمطرية، وباب الشعرية، والمعادي، والسلام أول، ومصر الجديدة) بتكلفة حوالى 30 مليون جنيه.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن افتتاح المراكز التكنولوجية يأتي استكمالا لإستراتيجية المحافظة في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تساعد على سهولة الإجراءات وتحسين الأداء في التعامل بين المواطنين وأجهزة المحافظة، ولإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة بفصل مقدم الخدمة عن طالبها مع توفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار بصورة حضارية مواكبة لعصر التكنولوجيا.

وأكد المحافظ أن مراكز التكنولوجيا هي الركيزة الأساسية لتطوير نظم الإدارة وتحديثها بأحياء المحافظة وأجهزتها المختلفة وخطوة هامة للقضاء على النظام الورقي، مشيراً إلى أن العمل يتم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التي تقدم أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة المعاونة، كما تقدم التدريب اللازم للقائمين على تقديم الخدمة، مشيراً إلى ان المراكز تقدم عدة خدمات، من بينها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه وطلب تعديل رخصة وطلب بيان صلاحية وطلب ترخيص تشغيل محل.

وأضاف المحافظ بأن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تتميز بوجود مجموعة من العاملين المدربين على أسلوب استقبال المواطنين، وتقديم الخدمة لهم باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والتي ترتبط بالإدارات عبر شبكة المعلومات المحلية، ما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمة.