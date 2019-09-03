أول تعليق من رئيس شمال القاهرة للكهرباء على طباعة فواتير سبتمبر بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن شركة شعاع ما زالت حتى الآن تقوم بقراءة العدادات ببعض المناطق، على أن تراجع إدارة نظم المعلومات بالشركة القراءات ومن ثم طباعتها.

وأكد رئيس الشركة في تصريحات لمصراوي، أنه لا صحة على الإطلاق لطباعة فواتير شهر سبتمبر وبها أخطاء في معدلات استهلاك المشتركين، الأمر الذى أدى لقيام الشركة ممثلة في قطاعات وإدارات الشئون التجارية بسحب إيصالات وفواتير شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف رئيس الشركة، أن الإيصالات والفواتير يتم مراجعتها عدة مرات قبل طباعتها لضمان عدم وجود أي أخطاء، قائلا: "هناك بعض الإدارات تطبع إيصالاتها كل 10 أيام وبعضها كل ٥ أيام".

وشدد على ضرورة التأكد من المعلومات خشية الوقوع في أخطاء من شأنها اثارة البلبلة بين المواطنين والمشتركين.​