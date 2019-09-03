مصر | تعرف على المستندات المطلوبة في جميع دعاوى محكمة الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المستندات المطلوبة في جميع دعاوى محكمة الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لما لها من أهمية لدى الجميع، تستعرض "الخليج 365"، الأوراق المطلوبة في كل دعوى من دعاوى محكمة الأسرة والتي منها بينها دعاوى الحضانة ودعاوى النفقة الزوجية ودعاوى رؤية الصغير ونفقة الحضانة، ودعاوى نفقة العدة، ودعاوى علاج الصغير هي كالآتي:

دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه

- شهادة ميلاد الصغير

- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو إشهار الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق.

- ما يفيد قرابة المدعي بالصغير إذا كان من غير أبويه.

- ىوثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.

دعاوى رؤية الصغير

- شهادة ميلاد الصغير

- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو إشهار الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق.

- بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.

دعاوى النفقة الزوجية

- وثيقة زواج طرفي التداعي

- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.

دعاوى المتعة ونفقة العدة

- إشهار طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق وما يفيد نهائيته.

- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل

- مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية

- أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل.

دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن

- شهادة ميلاد الصغير.

- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية)

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- حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.

دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن

- شهادة ميلاد الصغير

- وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير - حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير

- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل

- مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية

دعاوى نفقة الأقارب

- ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه

- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية

دعاوي مصاريف التعليم

- شهادة ميلاد الصغير.

- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل

(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)

- حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته أن وجد.

- شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.

دعاوي مصاريف العلاج

- شهادة ميلاد الصغير.

- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل

- مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)

- حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته أن وجد.

- شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه وتكاليف علاجه وكذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.