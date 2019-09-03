مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إخلاء سبيل منى الغضبان.. وسقوط موظفة بفندق لممارستها الدعارة

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات خطف واحتجاز عربي الجنسية، وطلب فدية ما يقرب من مليوني جنيه مصري، والقبض على المتهمين في ارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، مفاده قيام مجهولين باحتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، شقيقه، 46 سنة، تاجر، بمنطقة سقارة بالبدرشين بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة، لوجود خلافات مالية بينهما واتصال الأخير بشقيق المجني عليه وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق ورد للإدارة العامة لشرطة النجدة اتصال هاتفي من المجني عليه "من رقم مُحدد" أبلغ خلاله باحتجازه بإحدى مزارع الدواجن بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، تاجر، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة"، وعاملان مُقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المُشار إليها، وتمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت)، وتبين تواجد المجني عليه داخل استراحة مستأجرة بالمزرعة.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، فقام باستدراجه للمزرعة واحتجازه بمعرفة المتهمين الثاني والثالث، وبمواجهة المتهمين الثاني والثالث أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول واشتراكهما في ارتكاب الواقعة مقابل تحصل كلٍ منهما على مبلغ 50 ألف جنيه يقوم بدفعها عقب حصوله على مستحقاته من المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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"شغلها من شهر".. تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بسرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن العامل المشترك مع الخادمة في سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري، سهلها دخول الفيلا لسرقتها، موضحة أن العامل هو من أحضر الخادمة منذ حوالي شهر قبل السرقة للعمل بالفيلا.

وكان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري، بمدينة 6 أكتوبر، والقبض على مرتكبي الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بتعرض فيلا الإعلامية إيمان الحصري للسرقة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر والرائد معتصم رزق معاون مباحث القسم، وتبين سرقة 10 آلاف جنيه، هاتف محمول ماركة سامسونج.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات السرقة، وفحص كاميرات المراقبة، والعاملين والمترددين على الفيلا، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن الخادمة، وراء ارتكاب السرقة بالإشتراك مع عامل آخر.

وبإعداد مأمورية مكبرة تمكنت القوات من القبض عليهما وبمواجهتهما أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

