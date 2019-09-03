مصر | "شك" و"خيانة" و"مصاريف البيت".. 4 جرائم قتل ضحيتها الزوجة تهز القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شك" و"خيانة" و"مصاريف البيت".. 4 جرائم قتل ضحيتها الزوجة تهز القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة قتل الأزواج لزوجاتهم على السطح بصورة ملفتة، ولكنها تزايدت كل يوم بشكل ملحوظ بتعددت أسبابها من خيانة لمشاكل زوجية وحالة نفسية، ولكن في النهاية يكون البطل الزوج والضحية الزوجة، ورصدت "الخليج 365" أهم الجرائم قتل الأزواج لزوجاتهم في القاهرة والتي حازت على اهتمام القراء ونرصدها في السطور التالية:

عامل رخام يطعن زوجته بسبب إقامتها بعلاقة مع شابين

في منطقة السيدة أقدم زوج على قتل زوجته بسبب خيانتها الفجة له، بعدما أخبرته بإقامتها علاقة جنسية مع شابين، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من اللواء مصطفى ياسين مدير قطاع الغرب مفاده تلقيه بلاغا من الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة"، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي "أحمد"، ٢٨ سنة، عامل رخام، وألقي القبض على المتهم بعد نصف ساعة فقط من هروبه.

وأمام العميد محمد مصطفى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه ليلة أمس فوجئ بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سائق يذبح زوجته ويرمي ابنه من الدور الخامس في 15 مايو

أما منطقة 15 مايو فقد شهدت حادثًا بشعًا، حيث أقدم سائق على قتل زوجته وابنه اعتقادا منه بوجود جن في الشقة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة ١٥ مايو، مفاده وجود متوفاة ومصاب داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق بقتل زوجته، وإلقاء نجلهما "٤ سنوات"، من الطابق الخامس، نظرًا لخلافات زوجية ومرور المتهم بحالة نفسية سيئة، واعتقاده بوجود "جن" معهم داخل الشقة.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الامن بتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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موظف يذبح زوجته بسبب مصاريف البيت

وشهدت منطقة الخليفة، واقعة مأساوية أيضًا عندما أقدم موظف على ذبح زوجته داخل شقتهما بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة ولاذ بالفرار.

وتلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفادة تلقيه بلاغا من قسم شرطة الخليفة، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "م.ث"، في العقد الرابع من العمر وتعمل موظفة بحي السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم.

وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم علي فيصل رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب لضبط المتهم.

تاجر خرده يقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمطرية

وفى منطقة المطرية بالقاهرة، شهدت واقعة مأساوية، حيث أقدم تاجر خردة على قتل زوجتة لشكه في سلوكها.

وبدأت تفاصيل الواقعة بوصول جثة ربة منزل عمرها 33 سنة متوفية إلى مستشفى الزيتون التخصصي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة ربة منزل عمرها 39 سنة، وعلى جسدها آثار اعتداء وضرب.

وبسؤال زوجها تاجر خردة عمره 33 سنة، اتهم أحد الأشخاص بمنطقة سكنه في المطرية بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح بسبب خلافات بينهما، وبإجراء التحريات دلت عدم صحة أقوال الزوج وأنه وراء ارتكاب الحادث لشكه في سلوك زوجته.

وأضافت التحريات، أن الزوج تخلص من المجني عليها بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام قطعة خشبية بعدما أخبره نجله الصغير بسماع والدته تتحدث مع شخص آخر في التليفون، وعندما واجهها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدي عليها فيها بالضرب حتى توفيت.

وألقي القبض على المتهم وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.