أخبار مصر | ننشر موعد بدء التظلمات على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر موعد بدء التظلمات على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، عن بدء لجنة النظام والمراقبة ولجنة الطعون الإلكترونية فى تلقى طلبات الطعون على نتائج الدور الثانى ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 5/9/2019، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وصرح رئيس كنترول الشهادة الثانوية، بأن لجنة الطعون الإلكترونية جاهزة لاستقبال الطعون بشكل أكثر فاعلية وأكثر تعاونًا، لتلاشى جميع السلبيات والأخطاء التى ظهرت فى الدور الأول.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لشهادات البعوث الإسلامية، بنسبة نجاح 45.2% للشهادة الإعدادية، ونسبة 67.7% للشهادة الثانوية.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادات البعوث الإسلامية في الدورين للشهادة الإعدادية 58.6%، ونسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية في الدورين 82.1%، وتعلن النتيجة اليوم عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من الرابط التالى لنتائج الثانوية الأزهرية www.azhar.eg

وكانت اختبارات الدور الثاني للثانوية الأزهرية قد انطلقت يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، فيما انتهت في 26 شهر أغسطس من ذات الشهر.

ويشار حتّى نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول قد بلغت 41.78%.

وانتهت عمليات الرصد والمراجعة لمواد امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية حيث تم اعلان النتيجة.

وأدى حوالي 75 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2019 وسط هدوء تام ودون وجود مخالفات.

كانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، قد انطلقت يوم السبت 17 أغسطس 2019، وانتهى الطلاب من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني في 26 من الشهر نفسه.

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وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي بالدور الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 41.78%، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في هذا القسم إجماليًا 85867 حضر منهم 80181 طالبًا، فيما بلغ عدد الناجحين في تلك الامتحانات 33496 طالبا.

فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من امتحانات الثانوية الأزهرية 2019، 67.98%، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بهذا القسم 46835 طالبا، وحضر منهم 35672 طالبا فقط، فيما بلغ عدد الناجحين 24251 طالبا.

قسم الشعبة الإسلامية كان عدد المتقدمين للامتحان فيه 155 طالبًا، حضروا جميعًا الامتحان، ونجح منهم 145 طالبًا بنسبة نجاح وصلت إلى 93.55%.

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بدء الطلاب يتوافدون على مكاتب التنسيق صباح الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019، لتسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، للحصول على الكلية التني تناسب مجموعهم، وتحرص بوابة الخليج 365 لإلكترونية على تقديم رابط سريع للطلاب لمعرفة تسجيل الرغبات، وذلك عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.