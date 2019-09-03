أخبار مصر | بمناسبة يومهم العالمي.. "الشباب والرياضة" تنظم اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة يومهم العالمي.. "الشباب والرياضة" تنظم اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإقامة اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة"، مضيفًا أن إقامة اللقاء تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للرياضة الجامعية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا للعمل على دمج أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعمل على تطوره.
كما يهدف اللقاء إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين، علاوةً على تكثيف الأنشطة الرياضية بالجامعات والاهتمام بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة.
ومن المقرر أن يشارك في اللقاء 25 جامعة بإجمالي 650 مشاركا ومشاركة، والذي يتضمن 10 ألعاب هي: ألعاب قوى (جري – جلة – رمح – وثب طويل – قرص) – ألعاب قوى مكفوفين (جري – جلة – رمح – قرص)، تنس طاولة، رفع الأثقال، الكرة الطائرة جلوس، كرة الجرس، وكرة قدم.
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وضم المعرض لوحات من التصوير الزيتي والتصوير الفوتوغرافي، والرسم، وقطع من الأشغال الفنية والكاريكاتير، للمشاركين من شباب القارة الأفريقية في أوسكار الإبداع الأفريقي.
وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأعمال الفنية التي ضمها المعرض، مؤكدا أن القارة الأفريقية هي القارة الخضراء التي تنعم بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات.
يذكر أن أوسكار الإبداع الأفريقي يتم تنظيمه تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وبمشاركة شباب من دول" السودان، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب افريقيا" بالإضافة إلى مصر.