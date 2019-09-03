أخبار مصر | بمناسبة يومهم العالمي.. "الشباب والرياضة" تنظم اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة يومهم العالمي.. "الشباب والرياضة" تنظم اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي، اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، ومن المقرر إقامته خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر بمحافظة الإسكندرية تحت مسمى "بارالمبياد الجامعات المصرية ".

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإقامة اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة"، مضيفًا أن إقامة اللقاء تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للرياضة الجامعية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا للعمل على دمج أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع وتعمل على تطوره.

كما يهدف اللقاء إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين، علاوةً على تكثيف الأنشطة الرياضية بالجامعات والاهتمام بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء 25 جامعة بإجمالي 650 مشاركا ومشاركة، والذي يتضمن 10 ألعاب هي: ألعاب قوى (جري – جلة – رمح – وثب طويل – قرص) – ألعاب قوى مكفوفين (جري – جلة – رمح – قرص)، تنس طاولة، رفع الأثقال، الكرة الطائرة جلوس، كرة الجرس، وكرة قدم.

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