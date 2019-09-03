أخبار مصر | وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح أوسكار الإبداع الأفريقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح أوسكار الإبداع الأفريقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الشباب والرياضة، إن الفنون أسرع وسيلة للتقارب بين الشعوب، وأداة إيجابية من أدوات التواصل وجسرًا لزيادة الترابط بين الدول

وأضاف "صبحي" خلال افتتاح أوسكار الإبداع الأفريقي أن الدولة تستهدف الاستثمار المباشر في الشباب الأفريقي، واتاحة الفرصة لهم في مجالات عدة، وبناء قدراتهم ودعمهم لتسخير إمكاناتهم.

وتابع: "نحن اليوم نقف أمام مواهب شبابية من أبناء القارة الافريقية نحتضنها في أرض الكنانة مصر لنقول للعالم اجمع ان قارتنا الافريقية تذخر بالطاقات الشبابية التي يستلزم استثمارها وتشجيعها".

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لتنظيم هذا الحدث الشبابي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وفي اطار اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اسوان عاصمة لشباب القارة الافريقية".

وأكد أن أوسكار الإبداع الافريقي يهدف إلى إبراز إبداعات الشباب الأفريقي، وتشجيع المواهب الإفريقية ودعمها، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الثقافات والفنون الافريقية المتنوعة، واثراء روح التنافس بين الشباب الافريقي في مجالات الإبداع المختلفة، والاهتمام بتفعيل الانشطة الفنية والثقافية لدي شباب الدول الافريقية، بالإضافة إلى توطيد أواصر الصداقة بين الشباب الافريقي".

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جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لمارثون الدراجات

عقد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، الاجتماع التنسيقي للاستعداد لتنظيم مارثون سباق الدراجات المزمع تنفيذه يوم الاحد الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري وذلك بمشاركة طلاب الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين لنشر ثقافة استخدام الدراجة من اجل صحة جيدة تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحملة دراجة لكل طالب، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

وصرح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة بأن جامعة جنوب الوادي، أنهت استعدادها لتنفيذ هذه المبادرة وجارِ عمل بنية تحتية ومسارات سير للدراجات بشوارع الجامعة واماكن انتظار الدراجات أمام الكليات المختلفة وأضاف أنه جارٍ التنسيق مع البنوك لتحديد اليات منح قروض ميسرة للطلاب والعاملين لشراء الدراجات وطريقة السداد.

ومن جانبه أكد الدكتور أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة إعداد خريطة تفصيلية بمسارات السباق وتكليف الادارة الطبية بأعداد اطقم طبية وجاهزية سيارة اسعاف لمرافقة السباق واعداد برومو تعريفي بالسباق ونشر موعد عقده بالكليات المختلفة.

ولفت إلى ضرورة تواجد عمداء ووكلاء ورؤساء الاقسام ومسئولي رعاية الشباب بالكليات لمصاحبة طلابهم المشاركين فى السباق تشجيعا لهم وحثا على المشاركة.

وحضر اللقاء الدكتور احمد كمال نصارى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور اشرف موسى وكيل الكلية والدكتور على الدين القصبي منسق عام الانشطة الطلابية وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة المساعد ومبارك أحمد محمود، مدير عام العلاقات العامة والاعلام وممثلين عن رعاية الشباب المركزية والادارة الطبية وقناة الجامعة وموقع الجامعة والصيانة المركزية ومدير ادارة الامن الجامعي.