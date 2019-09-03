أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين مصر وغينيا في مجال المتاحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين مصر وغينيا في مجال المتاحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مع ممادي تورية وزير خارجية غينيا، منذ قليل، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجال المتاحف بصفة عامة وبين المتحف المصري في التحرير، والمتحف القومي بكوناكري بجمهورية غنيا بصفة خاصة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين.

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين مصر وغينيا، وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الدولية بوزارة الآثار أن المذكرة تتضمن إثراء العمل العلمي والبحثي في مجال علم المتاحف عن طريق تنفيذ ونشر عدد من الأبحاث والدراسات الأثرية المشتركة لاطلاع الدارسين وتدريب أمناء المتاحف الشباب علي استخدام وتطبيق طرق وأساليب التقنية الحديثة في هذا المجال فضلًا عن تنظيم المعارض الأثرية لنشر التراث الثقافي والأثري المعروض في كل من البلدين.

والتعاون الثقافي والأثري المشترك بين مصر والدول الأفريقية مستمر حيث هناك عدد من مشروعات مذكرات التفاهم مع الدول الأفريقية جاري إتمام الإجراءات الخاصة بها تمهيدًا لتوقعها من بينها كان الاتفاقية التي تم توقعها منذ قليل.

وبمناسبة رئاسة مصر للأتحاد الأفريقي تم معاملة مواطني الدول الأفريقية مثل المواطن المصري فيما يتعلق برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال عام2019.

كما تم إصدار تصاريح زيارة للمناطق الاثرية و المتاحف في محافظات القاهرة، الاسكندرية، السويس، الإسماعيلية طوال فترة البطولة للمواطنين الأفارقة والأجانب بقيمة 100 دولار، هذا إلى إعفاء حاملي الحزمة التسويقية الصادرة من وزارتي المالية والشباب والرياضة من الرسوم خلال فترة البطولة.

كما شارك عدد من السفراء الإفارقة بالقاهرة بالعديد من الفعاليات الأثرية في مصر مثل افتتاحات مشاريع تطوير و ترميم المناطق الاثرية و كذلك الاكتشافات الاثرية و غيرها ، كما شاركت مصر في العديد من الفعاليات الثقافية الأفريقية مثل افتتاح متحف الحضارات بالسنغال.

وبروتوكول تطوير المتحف المصري في التحرير، هو مشروعًا يمتد على مدار ثلاث سنوات بتمويل يصل إلى 3 مليون و100 ألف يورو يهدف إلى تطوير المتحف المصري من خلال تعاون فريد بين وزارة الآثار والاتحاد الأوروبي في مجال علم المتاحف.

والمشروع يعمل على مساعدة الشركاء في التعاون لتحقيق التميز وتعزيز وحفظ الثقافة والتراث الثقافي، وتوسيع الحدود الفكرية من خلال التعاون الدولي مما يسهم في تقوية المجتمع المدني.

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ولمدة 36 شهرًا، سيقدم تحالفًا من المتاحف الأوروبية وهم بالتحديد: المتحف المصري بتورينو، ومتحف اللوفر بفرنسا، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزي للآثار، المساعدة للمتحف المصري فيما يتعلق بمناطق العرض الجديدة الهامة وتخطيط رؤية استراتيجية جديدة (خطة رئيسية) للمستقبل".

وسيضفي كل من تلك المتاحف خبرة معينة ومهارات في المشروع، مما سيضمن استفادة المتحف المصري بالقاهرة من أفضل وأحدث الممارسات في علم المتاحف على المستوى العالمي.

وسيقدم هذا المشروع أيضا المشورة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة لعرض المجموعات الأثرية والمعارض، بالإضافة إلى المساعدة في أن تعترف منظمة اليونيسكو بالمتحف المصري بالقاهرة باعتباره موقعا للتراث العالمي.

كما ستركز الإجراءات على إعادة تنظيم طريقة العرض في صالات المدخل في الطابق الأرضي، وصياغة الخطة الرئيسية للمتحف، وعرض كنوز مقابر تانيس الملكية.

وقال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي في مصر -في بيان سابق- "لدى مصر تاريخ ثري على مدار آلاف السنوات يحمل ثقافة فريدة ألهمت العالم. فنحن نشعر بالفخر كوننا حظينا بفرصة لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين أوروبا ومصر في مجال علم المصريات وعلم المتاحف وإدارة التراث الثقافي."

وقال إن تحالفًا من المتاحف الأوروبية سيعمل مع زملائهم المصريين لخلق رؤية استراتيجية للمتحف المصري بالقاهرة وسيتناولوا إدارة مجموعات الآثار وحفظها، وإشراك الجمهور، والبرمجة العامة والاتصالات، وتوليد الدخل، وإدارة المرافق.

كما سلط السفير سوركوش الضوء على فوائد المشروع، لافتا إلى أن الرؤية الإستراتيجية للمتحف المصري بالقاهرة ستسهم في تحسين خبرة الزوار عن المكان، وجذب مزيد من الزوار المحليين وعلى مستوى العالم، وزيادة الأثر الاقتصادي للمتحف.

ومن المتوقع أيضا أن يستمد من المشروع فائدة اقتصادية من تنفيذ وزارة الآثار برامج توليد الدخل، كما أن أحد المخرجات الهامة للمشروع تتمثل في زيادة واضحة في القدرات الإدارية والفنية للمتحف المصري بالقاهرة، وسينتج عن ذلك أيضا تأثير ذو مدى طويل ومستدام لما يتخطى المتحف من خلال تدريب موظفي وزارة الآثار للقيام بمشاريع أخرى متعلقة بتطوير المتاحف في مصر، هذا المشروع الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات هو المرحلة الأولى لمشروع كبير يتضمن تحديثات كبيرة في المتحف المصري.