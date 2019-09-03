أخبار مصر | من هو المستشار أحمد المهدي الأقرب لتولي منصب الأمين العام للبرلمان الجديد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو المستشار أحمد المهدي الأقرب لتولي منصب الأمين العام للبرلمان الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر برلمانية لبوابة "الخليج 365" عن الأمين العام الجديد لمجلس النواب، مؤكدة أن المستشار أحمد المهدي، سيشغل المنصب الجديد، والذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام، خلفًا للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للبرلمان السابق والذي تقدم باستقالته ووافق عليها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المصادر البرلمانية، إن موعد إعلان منصب المستشار أحمد المهدي، أمينًا عامًا لمجلس النواب سيكون في بداية دور الانعقاد التشريعي الخامس والأخير للبرلمان.

وإليكم بعض المعلومات عن المستشار أحمد المهدي على النحو التالي:

* شغل المستشار أحمد المهدي منصب المستشار القانوني لوزارة السياحة في إبريل 2016.

* شغل المستشار أحمد المهدي منصب نائب رئيس مجلس الدولة.

* المستشار أحمد المهدي ضمن هيئة مستشاري رئيس البرلمان.

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* عُرف عن المستشار أحمد المهدي تفانيه في العمل وذلك من خلال جهوده بهيئة مستشاري رئيس البرلمان، واعتمد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عليه في العديد من الملفات القانونية.

وبعد أن تقدم المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للبرلمان السابق باستقالته، بعت برسالة للنواب والعاملين بالأمانة العامة بالمجلس، قائلا: "أتقدم بالشكر للنواب والعاملين بالأمانة العامة"، وتابع: "أحاطونى بحبهم وتقديرهم وامتلكوا شغاف قلبي وأضافوا لرصيدي في الحياة حبًا صادقًا عوضني ما خصم من رصيدي بالعمل في محراب القضاء -الذي أشرف بالانتماء إليه- وذلك خلال السنوات الأربع التي كلفت بالعمل فيها بالبرلمان، ويحز في نفسي الابتعاد عن المكان الذي أظن أنني ساهمت في إعادة بنائه مجددًا، بما بذلت من جهد دون كلل أو ملل، لولا ظروف خاصة تحول بينى وبين الاستمرار فيه، الأمر الذى اقتضى معه عودتى للعمل بمجلس الدولة".

وأضاف الأمين العام السابق في رسالته: "وأجد نفسى راضيًة مطمئنًة بما قدمت، فبذلت ما استطعت خلال المدة التى قضيتها -وهى بقياس الزمن قليلة- فى خدمة هذه المؤسسة العريقة حتى اختلطت قطرات عرقى بلحمة حوائطها، وما كان لى ذلك إلا بفضل معاونة صادقة من أخوتى وزملائى من كتيبة العاملين الذين أخلصوا لمؤسستهم، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الدكتور رئيس المجلس وللسيدين وكيلى المجلس على الفترة التى قضيتها معهم والذين اكن لهم كل احترام وتقدير".

كما وجه المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للبرلمان السابق، الشكر للوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وسلفه الوزير مجدى العجاتى، متابعًا: "كان لتعاونهما خير سند لإنجاز العمل بيسر وانتظام، ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين كان لكلماتهم وثنائهم على حسن أداء الأمانة أكبر الأثر فى تفجير الطاقة الإيجابية للعمل بكل تفان وإخلاص".

وفي ختام رسالته قال: "وأخيرًا أتوجه بالشكر والعرفان لأخوتى وزملائى العاملين بالأمانة العامة الذين كانوا خير سند ومعين لى فى تلك الفترة، وأستطيع أن أقول لهم -بل أؤكد- أن النجاح الذى تحقق خلال تلك الفترة، ما كان ليتحقق إلا بفضل خبراتهم المتراكمة وما بذلوه من جهود مضنية بكل حب وإخلاص للمكان الذى ينتمون إليه، وكلى أمل ورجاء أن يستمروا فى عطائهم لهذا المكان والحفاظ عليه، وأن يستمر دعمهم للأمين العام الجديد الذى أتمنى له كل توفيق وسداد أن شاء الله، حفظ الله مصر".

