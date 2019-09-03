أخبار مصر | كيف تستخرج شهادة الإعفاء من الجيش من المنزل

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تقدم إدارة التعبئة والتجنيد التابعة للقوات المسلحة، للمواطنين خدمة استخراج شهادة الإعفاء الخاصة بالخدمة العسكرية، واستخراجها إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للمناطق التجنيدية.

وفيما يلي خطوات استخراج شهادة الإعفاء وأولها يقوم طالب الخدمة بتسجيل طلب إستخراج شهادة إعفاء، والشهادة التي يتم إستخراجها هى شهادة الإعفاء المصغرة (بحجم الكارنيه)، وحال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم إستخراجها برسوم إضافية.

ويتم تحديد مكان إستلام شهادة الإعفاء، يتم الضغط على تسجيل البيانات والإحتفاظ برقم الطلب المقدم، ويتم دراسةالطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.

ويتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن شهادة الإعفاء بإستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثى - الرقم القومى ).

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يتم الرد بموقف الدراسة بأحد النتائج الأتية وهي أنه لا مانع من إستخراج شهادة الإعفاء بعد سداد الرسوم المقررة،ولإستكمال دراسة طلبكم مطلوب رفع المرفقات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني عند الإستعلام عن موقف الطلب، ولا مانع من إستخراج شهادة الإعفاء بعد تقديم المستندات المطلوبة لادارة التجنيد والتعبئة منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها.

او سيكتب أنه لا مانع من استخراج شهادة الاعفاء برجاء التوجه الى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها ومعك صورة شخصية مقاس 4*6 خلفية بيضاء أو برجاء التقدم لادارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك وإستخراج شهادة الإعفاء، أو برجاء التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لمراجعة موقفك وإستخراج شهادة الإعفاء.

وللإستعلام عن نتيجة دراسة طلب شهادة الإعفاء والرسوم المحددة مقابل الخدمة يتم تسجيل البيانات المطلوبة ثم الضغط على الإستعلام أو الدفع، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال الموقع.

وفي حال طلب إرفاق مرفقات من خلال الموقع يتم إرفاق صورة واضحة من أصل المستندالمستندات المطلوب إرفاقها.