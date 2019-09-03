أخبار مصر | وزيرة الصحة تستقبل محافظ البحر الأحمر وتوجه بدعم المنظومة بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تستقبل محافظ البحر الأحمر وتوجه بدعم المنظومة بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزيرة الصحة: إنشاء مجمع طبي بمدينة الغردقة

وزيرة الصحة: إنشاء مستشفى و٣ وحدات صحية "سابقة التجهيز" الأولى من نوعها بمدينة حلايب

وزيرة الصحة: افتتاح معمل فحص عينات المياه والأغذية بمحافظة البحر الأحمر يوم ١٧ من الشهر الجاري

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بديوان عام الوزارة مساء أمس، وذلك لبحث ومناقشة تطوير مستشفيات المحافظة، وذلك بما يخدم مشروع تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي تأتي في المرحلة الثانية من مراحل تطبيق المنظومة الجديدة، وبما يخدم دعم برنامج السياحة العلاجية بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية واللواء محمد إسماعيل رئيس قسم الدعم الفني والمشروعات بالوزارة.

وناقشت الدكتورة هالة زايد مشروع إنشاء مجمع الغردقة الطبي العام حيث يتضمن كافة التخصصات، ومنها أقسام جراحة القلب وقسطرة القلب وزراعة الأعضاء والجراحات التجميلية والتكميلية، وتخصصات العمود الفقري والمفاصل الصناعية.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزيرة وجهت بالانتهاء من أعمال صيانة مستشفى الغردقة العام واستكمال تطوير مستشفى الحميات، بالإضافة إلي تدريب ٥٠ ممرضة بمعهد الجونة للتمريض لخدمة محافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه سيتم تجهيز مستشفى و٣ وحدات صحية "سابقة التجهيز" وهي عبارة عن مباني ذكية متطورة “steel structure”، ويتم استخدامها لأول مرة في بعض القرى في مدينة حلايب، مضيفًا أن المستشفى سيشمل ٢٠ سريرًا، وغرفتي عمليات، ٤ أسرة رعاية، ٣ حضانات ووحدة غسيل كلوي.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى رأس غارب الجديدة وذلك بعد أن وصلت نسبة الإنجاز بها ٧٠٪؜، كما وجهت بسرعة توريد جهاز أشعة مقطعية إلي مستشفى سفاجا، وإمداد مستشفيات محافظة البحر الأحمر بالأجهزة الطبية المتقدمة مثل المناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي وما تحتاجه أقسام طب وجراحة العيون من معدات وأجهزة.

وأضاف أن الوزيرة كلفت الدكتور علاء عيد مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة بتطوير واستكمال تجهيزات المعمل المشترك لفحص وأخذ عينات المياه والأغذية في محافظة البحر الأحمر، وذلك تمهيدًا لافتتاحه يوم ١٧ من شهر سبتمبر الجاري.

Advertisements

نرشح لك:

وزيرة الصحة تستقبل نظيرتها الفلسطينية لدعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة بدولة فلسطين، لبحث سبل دعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ودكتور حسام طوقان المستشار الطبي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وفى بداية اللقاء قدمت وزيرة صحة فلسطين الشكر للدكتورة هالة زايد على حسن استقبال حالات المرضى الفلسطينين داخل المستشفيات المصرية، موضحة أنهم يفضلون العلاج في مصر لما يتلقونه من خدمة طبية جيدة وحسن استقبال ومعاملة مساوية مثل المصريين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة هالة زايد بتيسير إجراءات لجنة تحويل المرضى الفلسطينين وجعلها إلكترونية "مميكنة" لسهولة تلقي العلاج، حيث يتم مناظرة فحوصات المريض الكترونيًا بعد وصول المريض إلي مصر وذلك لسرعة تلقي العلاج، موضحة أن الهدف الرئيسي هو تخفيف المعاناة عن المريض الفلسطيني.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزيرة وجهت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدرة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بتوفير احتياجات دولة فلسطين كافة، من "مصل الحيّات" "لدغات الثعبان" بصفة سنوية.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان دعت نظيرتها الفلسطينية إلي جولة بشركة "أكديما" للصناعات الدوائية اليوم، حيث تستقبلها دكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة هي والوفد المرافق لها، وذلك للتعرف على الشركة، كما وجهت بتوفير كافة احتياجات دولة فلسطين من مستحضرات دوائية طارئة.

وأشار المتحدث الإعلامي إلي أن اللقاء تطرق إلي استقبال أطباء دولة فلسطين للتدريب في الزمالة المصرية حيث وجهت وزيرة الصحة والسكان فى هذا الشأن، الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية لتنسيق ذلك الأمر وإدراج عدد من الأطباء الفلسطينيين، على أن يتم معاملتهم مثل الأطباء المصريين تمامًا.

وأضاف أن وزيرة صحة فلسطين أبدت إعجابها بالتجربة المصرية في مجال الرعاية الصحية، حيث أبدت رغبتها في التعرف على الهيكل التنظيمي ونظام الرعاية الصحية المصدق عالميًا الذي تتبعه مصر في تلك الفترة وخاصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وما تشمله من تطبيق نظام طب الأسرة، ونظام الإحالة والرعاية الأساسية، كما اتفقت على القيام بجولة ببورسعيد في وقت لاحق للتعرف على المنظومة الجديدة والاطلاع عليها، لسعيها إلي نقل التجربة وتطبيقها في دولة فلسطين.

وفي نهاية اللقاء دعت وزيرة صحة فلسطين الدكتورة هالة زايد لزيارة القدس الشريف والقيام بجولة في المستشفيات بدولة فلسطين، كما أهدتها "شالًا" ومنحوتة يدوية بأيادي سيدات فلسطين.