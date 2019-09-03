أخبار مصر | الإمام الأكبر: القيم الأساسية للأديان السماوية متشابهة وجميعها تدعو إلى الأخوة الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر: القيم الأساسية للأديان السماوية متشابهة وجميعها تدعو إلى الأخوة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السيدة آنا ميلينا مونيوس دي جاييريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن المبادئ الرئيسية والقيم الأساسية في جميع الأديان السماوية متشابهة وجميعها تدعو إلى ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية والمواطنة والعيش المشترك، مبديًا استعداد الأزهر لدعم أبناء الشعب الكولومبي في كافة المجالات التعليمية والثقافية والدعوية.

من جانبها، أعربت السفيرة الكولومبية، عن سعادتها البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدةً حرص بلادها على تقوية العلاقات مع الأزهر الشريف؛ وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين جامعة الأزهر الشريف وكافة الجامعات الكولومبية.

"حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان" ندوة بفرع المنظمة بجزر القمر

Advertisements

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بجزر القمر بالمشاركة مع المركز الوطنى للوثائق ندوة علمية بعنوان “حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان” ، شارك بالندوة مايقرب من 50 شخصاً.

وألقت رغدة محمد – رئيسة منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى جزر القمر – ووزيرة الشئون الإجتماعية سابقاً – كلمة ركزت فيها على أهمية إحترام حقوق الإنسان وضرورة غرس ثقافة حقوق الإنسان في الناشئة.

وأوضح الدكتور محمد مؤمن صادق – رئيس فرع المنظمة بجزر القمر – أن احترام هذه الحقوق واجب مع مراعاة ألا يكون هناك تعارض بين المقاصد العليا للقانون الإسلامى والقانون الوضعى , لأن لكل أمة خصوصيتها وثقافتها و مصالحها، مشيراً إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ليس له تعارض مع الشريعة الإسلامية, وأن الإسلام القائم على الوسطية والإعتدال يحقق الأمن والسلام والإستقرار.

ومن المعروف أن دول الأعضاء فى الأمم المتحدة يؤكدون على أن هناك قواسم مشتركة بين الحضارات الإنسانية ، من بين هذه الحقوق التى أقرها الإعلان : حق الحياة ، حق الحرية، حق التنقل ، حق العمل ، حق التعليم ، حق التملك ، حق المساواة ، حق الحماية ، حق المشاركة ، وكل هذه الحقوق يحترمها الجميع ويعلى من شأنها الشرع الإسلامى الحنيف.