أخبار مصر | وكيل "نقل النواب" يطالب بتعميم الغرامات على المُتسببين في تأخير قطارات المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب" يطالب بتعميم الغرامات على المُتسببين في تأخير قطارات المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعميم قرار تحصيل غرامات من المتسببين في تأخير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بالمترو بالدقيقة، بحيث يتم تطبيقه على جميع وسائل النقل.

ووصف "زين الدين" القرار بأنه تاريخى وغير مسبوق، مُطالبًا بتطبيقه على جميع المتسببين في التأخير سواء أفراد أو شركات لتحقيق مزيد من الانضباط والردع تجاه تكرار تعطيل حركة المترو، وتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب، خاصة أن مترو الأنفاق أصبح واحدا من أهم وسائل النقل الحضارية داخل مصر.

وشدد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون القرار على قطارات السكك الحديدية، خصوصا إذا كانت لا توجد مبررات لتأخيرها، مُطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تطبيق هذه السياسة على جميع وسائل النقل الأخرى غير التابعة لوزارة النقل.

حيث أعلنت شركة مترو الأنفاق، تحصيل غرامات من المتسببين في تأخير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بالدقيقة، تراوحت قيمتها بين 300 و400 جنيه، حسبما كان المتسبب في التأخير فرد أو شركة، وذلك لتحقيق مزيد من الانضباط والردع تجاه تكرار تعطيل حركة المترو، وتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأضافت الشركة، أن قطارات مترو الأنفاق تقل نحو 4 ملايين و300 ألف راكب يوميا، مشيرة إلى أن الشركة حددتت فئتين من المخالفات الأولى تقع بسبب الركاب، وبلغت غرامتها 300 جنيه عن كل دقيقة تأخير، والنوع الثاني مخالفة تقع بسبب إحدى الشركات، وتبلغ غرامتها 400 جنيه عن كل دقيقة تأخير للقطار، بالإضافة إلى تحمل الشركة كامل قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات، لافتا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية بالورش، قبل انطلاق الرحلات حفاظا على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات.

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"برلماني" يطالب الحكومة بتطوير مراكز الشباب للحماية من خطر الإرهاب

أعلن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أنه حصل على موافقة وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي بشأن تطوير مركز شباب المساكن وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية 2019-2020 وذلك بعد أن صدر قرار إزالة لمبني النادي منذ أكثر من عام.

وأوضح بدوي أنه تم الاتفاق مع الوزير على بحث سرعة تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب الموجودة بنطاق جنوب الجيزة وإزالة كافة العقبات التى تعوق التطوير ورفع الكفاءة لهذه المراكز حيث أنها تعتبر المتنفس الأول للشباب، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب، لأهميتها فى حماية الشباب من الاتجاهات غير المرغوبة حيث انه الملاذ الآمن لشبابنا من التطرف وخطر الإرهاب.

وطالب النائب البرلماني، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بأن تلقي نظرة جادة وحقيقية على كافة مراكز الشباب على مستوى كافة محافظات الجمهورية وعمل خطة من اجل تطويرها وتوفير مراكز للشباب فى الأماكن الأشد احتياجا مؤكدا على أهمية الرياضة والفعاليات الثقافية والأنشطة التى تقام بهذه المراكز.