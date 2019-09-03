شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية وشعبة العلوم الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 87.10%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 82.97%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.

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وقدم وكيل الأزهر، التهنئة للطلاب الناجحين، ووجه رسالة لمن لم يحالفهم التوفيق بعدم اليأس والإصرار على النجاح، وبذل المزيد من الجهد في العام القادم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب، وبخاصة الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق.

كما قدم وكيل الأزهر الشكر لكل من ساهم في إتمام هذا العام الدراسي على أكمل وجه، مما حقق الكثير من الإيجابيات، ومن أهمها القضاء على الغش والحد من تسريب الأسئلة، رغم استخدام وسائل تقنية متطورة، مما ساهم في رفع المستوى التعليمي.

من جانبه، صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، بأنه بناء على تعليمات فضيلة وكيل الأزهر، سوف تبدأ لجنة النظام والمراقبة ولجنة الطعون الإلكترونية في تلقي طلبات الطعون على نتائج الدور الثاني ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5/9/2019، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأوضح رئيس كنترول الشهادة الثانوية أن لجنة الطعون الإلكترونية جاهزة لاستقبال الطعون بشكل أكثر فاعلية وأكثر تعاونًا، لتلاشي جميع السلبيات والأخطاء التي ظهرت في الدور الأول، ليحصل كل ذي حق على حقه.