شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد الرائد محمد نجا على مدرسة «مطروح الثانوية بنات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، على تكريم اسم الشهيد الرائد محمد نجا سعد الحنفى، أحد أبناء مطروح، بإطلاق اسمه على مدرسة مطروح الثانوية بنات الجديدة.
توفى «نجا» إثر حادث سيارة على طريق العلمين مطروح، خلال عودته من العمل بوسط سيناء.
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