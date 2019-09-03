شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سحر طلعت تطالب ببرنامج شامل للوحات الإرشادية بطرق المواقع الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس مصطفي مدبولي، ببرنامج شامل لـ «اللوحات الإرشادية» لمختلف الطرق المؤدية للمواقع الأثرية بمحافظات مصر، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين الوزارات والجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، استكمالاً لجهد وزارة الآثار في التنسيق مع منظمة اليونسكو لتنفيذ ذلك داخل المواقع الأثرية.

وأكدت النائبة في تصريحات صحفية، أن الجهود الحكومية المبذولة لدعم القطاع مُقدرة من الجميع، ولكننا لازلنا نأمل في نتفيذ البرنامج الشامل للوحات وليس في أجزاء بعينها، بهدف التبصير والتثقيف بهذه المواقع وتسهيل الوصول والتنقل بينها، مقترحة أن يتضمن البرنامج إطار إلكتروني متفاعل وشارح لكل زوار مصر عبر الإنترنت، وموازيًا للوحات بمختلف الطرق.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن هذا الموضوع على رأس اهتماماتها منذ بداية عمل البرلمان، وأن لجنة السياحة إبان رئاستها لها، قد ناقشت الملف بحضور أعضاء البرلمان وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، وأصدرت توصيات في هذا الشأن، مؤكدة استعدادها للدعم التشريعى من خلال عملها البرلمانى، من أجل تنفيذ هذا البرنامج.