شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: حفظ شكوى ضد مفيدة شيحة وتحقيق عاجل مع «الحدث اليوم» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، اجتماعها لمناقشة الشكاوى التي تلقاها المجلس، حيث أوصت اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة من أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة.

كما أوصت اللجنة بحفظ شكوى أخرى مقدمة من ذات المحامى ضد برنامج «هي وبس» للإعلامية رضوى الشربينى، ورأت أنه لا توجد أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكوتان، كما أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل زوجية.

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وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة من شركة فودافون ضد صفحة التراس حاسبات ومعلومات بعد تقديم اعتذار وتعهدهم بعدم النقل من مواقع التواصل الاجتماعى.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، أيضا الشكوى المقدمة من أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ضد قناة «الحدث اليوم»، تضمنت اتهامات عديدة من أبرزها تأجير القناة للبرامج «بيع الهواء»، وقررت لجنة الشكاوى فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي شملتها شكوى رئيس مدينة الإنتاج الاعلامى.

كما قررت لجنة الشكاوى استكمال التحقيق في الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الإسكندرية ومن أحد الصيادلة ضد إحدى حلقات الإعلامي عمرو أديب إلى جلسة الأحد القادم.