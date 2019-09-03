شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يشيد بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التنفيذي للبنك الدولي تشاورت مع الرئيس بشأن خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في أفريقيا خلال المرحلة القادمة، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الملهمة مع الصندوق، والتي تتم برؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية في أفريقيا.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أوضح خلال اللقاء الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في أفريقيا خاصةً في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي والسكك الحديدية لتوفير واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية القادمة.

كما أكد أهمية أن تكون أفريقيا في قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوتاً مسموعاً فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية.

الرئيس عبدالفتاح السيسى يلتقي مع اشادت كريستالينا جورجييفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي