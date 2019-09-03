شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ بني سويف مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الثلاثاء، بوفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برئاسة المهنـدس عاطف عـزت، مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة، وفي حضور اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني بالمحافظة.

وناقش «عبدالجابر» مع وفد الوكالة آليات تعظيم سبل التعاون بين الجانبين في المجالات التنموية والخدمية، خاصة في القطاعات الحيوية في مقدمتها الدفع بجهود الدولة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم المنظومة الصحية ومجالات التنمية الزراعية، بجانب إمكانية التعاون في مجالات التدريب المهني لربط الخريجين بسوق العمل.

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وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود لتطوير ودعم مستوى منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أهمية أن يشمل التطوير كافة مكونات المنظومة بداية من تنفيذ المشروعات الخدمية «محطات مياه، محطات صرف صحي» ومرورا برفع المستوى المهني وكفاءة العاملين الفنيين لإجراء الصيانة بالكفاءة المطلوبة، وأيضا التدريب لرفع الكفاءة الإدارية للمنظومة بأكملها.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية طحا بوش الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية، بتكلفة 50 مليون جنيه، ويتكون من محطة رفع تحتوى على طلمبة غاطسة، ومحطة رفع، وشبكات انحدار بطول 18 كم، وخط طرد 8 كم، وتنفيذ توصيلات منزلية لـ 1573 أسرة، ومحطة الرفع مربوطة على محطة معالجة دنديل، حيث من المقرر افتتاح المحطة خلال الشهر الجاري.

وكلف محافظ بني سويف، فريق عمل من المحافظة بمرافقة وفد الوكالة لزيارة المشروع، وتفقد الأعمال المنفذة، وإعداد الترتيبات الفنية اللازمة لتشغيل المشروع في الوقت القريب، حيث رافق الوفد خلال الجولة التفقدية مسؤولو المكتب الفني والمختصون بملف الصحي بالمكتب، ورئيس شركة المياه والمختصين من الشركة من المهندسين ورؤساء القطاعات.