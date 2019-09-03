مدبولي: مصر تعول على القيادة المقبلة لصندوق النقد للتعامل مع التغيرات الاقتصادية والسياسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير بلغاريا لدى مصر.

وخلال الاجتماع، أكدت جورجيفا تطلعها لمساندة مصر لترشيحها لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن دعم مصر لها يكتسب أهمية كبيرة، في ظل ما تتمتع به مصر من دور ريادي في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المرشحة البلغارية قدمت التهنئة لرئيس الوزراء على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاح لافت، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجاً يشير إليه خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال مفاوضاتهم مع الدول الراغبة في تبني برنامج إصلاح اقتصادي.

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وأضافت جورجيفا أنها سوف تسعى، في حال فوزها بالمنصب إلى تعزيز تعاون صندوق النقد الدولي مع أفريقيا، من أجل مساعدة دول القارة على تحقيق مستهدفات التنمية وتقديم كل أشكال الدعم الفني الممكن.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بما تمتلكه المرشحة البلغارية من خبرات اكتسبتها خلال فترة عملها الطويلة في البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، وهو الأمر الذي تنظر إليه مصر بإيجابية.

وأضاف أن الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي يكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وسياسية متلاحقة، ومن ثم فإن مصر تعول على القيادة المقبلة للصندوق في صياغة استراتيجيات وخطط للتعامل مع هذه التحديات.

واختتم مدبولى حديثه بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للمرشحة البلغارية، في مسعاها للحصول على منصب مدير عام صندوق النقد الدولي.