شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس وسفير فرنسا يفتتحان خط المرايات بمصنع سان جوبان للزجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه سفير دولة فرنسا، وقيادات شركة سان جوبان للزجاج المسطح، خط مرايات «سان جوبان» الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية. Advertisements وقدم «صقر» شكره لقيادات الشركة على الجهد المبذول للارتقاء بالاستثمار، مطالبهم بزيادة الإنتاج ليغطي احتياجات مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، متمنيا التصدير لدول أوروبا في المراحل القادمة. وتفقد المحافظ والسفير الأقسام المختلفة لمصنع الزجاج المسطح والمرايات لمتابعة سير العمل داخل المصنع. مصنع الألواح الزجاجية بالعين السخنة، مملوك لمجموعة «سان جوبان العالمية»، التي تعد من أكبر 100 مجموعة صناعية حول العالم، لما لها من خبرة تمتد لنحو 354 سنة، ولها دور فعال في توفير الحلول المبتكرة لاحتياجات سوق مواد البناء، بما يوفر في استخدامات الطاقة، وبما يحافظ على موارد البيئة.

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