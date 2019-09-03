شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان سبتمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية.

جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى في القاهرة، والدكتور خالد النامى، المستشار الثقافى بالسفارة السعودية في القاهرة، بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، وجه السفير التهنئة للدكتور خالد عبدالغفار لنجاح احتفالية عيد العلم والتى نظمتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في شهر أغسطس الماضي.

من جانبه، أكد الوزير أن الاحتفال بعيد العلم هو رسالة مهمة تترك أثرها الكبير على العلماء والجامعات، لذلك جاء حرصنا على إعادة الاحتفال بعيد العلم بتشريف ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وأشاد عبدالغفار بالنهضة التعليمية والبحثية التي شهدتها المؤسسات التعليمية السعودية، لافتا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية في مصر ونظيراتها في السعودية عن طريق التبادل الطلابى وتبادل أعضاء هيئة التدريس والبرامج المشتركة.

وأشار الوزير إلى أعمال التطوير التي تمت بالإدارة المركزية للطلاب الوافدين بهدف تسهيل الإجراءات للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد عبدالغفار على تميز الجامعات المصرية، مشيرا إلى الجهود الحثيثة للجنة رفع مستوى ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية؛ للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية عالميًّا للجامعات؛ بهدف تحقيق المكانة الإقليمية والدولية لها، بما يصب في مصلحة الطلاب والارتقاء بالسمعة الدولية للجامعات المصرية، وقد أسهمت هذه الجهود في إدراج عدد من الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية للجامعات كتصنيف التايمز، وشنغهاى، وQS وغيرهم.

كما أشار الوزير إلى أن العام الجامعى القادم سيشهد افتتاح 4 جامعات دولية في مصر والتى تمنح نفس الشهادة من الجامعة الأم بالخارج، مشيرا إلى التطورات الإنشائية بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكدا أن مشروع جامعة الملك سلمان يعكس العلاقات الطيبة بين مصر والسعودية ورمز للتاريخ المشترك بين البلدين، مشيرا إلى بدء الدراسة بالجامعة في سبتمبر عام 2020.

ناقش الاجتماع إيجاد قنوات وسبل بهدف تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية والبحثية بين البلدين، ودعم زيادة أعداد الطلبة السعوديين الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل توفير المناخ الملائم والمناسب لإنجاز مهمتهم التعليمية والعلمية والثقافية في الجامعات المصرية.