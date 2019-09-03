شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق المرأة» تُدين واقعة تعدي منتقبات على فتاة بالمترو (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المركز المصري لحقوق المرأة، ما تعرضت له إحدى الفتيات أثناء استقلالها لمترو الأنفاق، والتعدي عليها من قبل سيدتين منتقبتين، وقامتا بجذبها من شعرها وقصه بمقص أثناء انطلاق المترو.

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وأدانت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، ما تعرضت له الفتاة من عنف وأذى جسدي ونفسي، وطالبت بزيادة دور الداخلية خاصة في الأماكن شديدة الازدحام مثل مترو الأنفاق، وزيادة كاميرات المراقبة لضبط كل من يقوم بانتهاك حريات الأخرين، وللحفاظ على الأمن الشخصي للنساء.

ودعا المركز المصري لحقوق المرأة في بيان، الاثنين، للتحقيق واتخاذ الإجراءات للتأكد من الواقعة، التي وصفوها بـ«تعد صارخ للحرية الشخصية وأمن النساء».

وطالب المركز باتخاذ إجراءات لمواجهة مثل هذه الوقائع الإجرامية، إذ قالوا: «نعلم أن ارتداء النقاب يشكل تحدي أمني كبير، إذ يخفي هوية مرتكب أي واقع، مؤكدا أن المركز يخشي أن يكون وراء هذه الواقعة أغراض أبعد من التعدي على شابة مثل بث الرعب أو نشر تصور حول غياب الأمن للتقليل من الجهود المبذولة من الجهات الأمنية لمواجهة التعديات ونشر الأمن».