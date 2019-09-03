شكرا لقرائتكم خبر عن «النيل الدولية»: إنشاء 9 مدارس جديدة.. منها 3 بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية المسؤولة عن إدارة مدارس النيل الدولية التابعة لمجلس الوزراء إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في كافة أنحاء الجمهورية لتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى لأبناء الطبقة المتوسطة، وتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وأن يتم توفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة، فقد تم الانتهاء من افتتاح 9 من مدارس النيل وهي ( فرعى القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، ثلاث منها في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإتاحة التعليم ذو الجودة المرتفعة بصعيد مصر.

وأضافت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، أنه تم تأسيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية بناء على البروتوكول الموقع بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط.

وتختص «وحدة شهادة النيل الدولية» بمنح شهادة النيل الثانوية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي للطلاب في المدارس بناءً على جدول زمنى تدريجي يضمن الحفاظ على نظام وحدة شهادة النيل التعليمي الدولي.

Advertisements

وقامت «وحدة شهادة النيل الدولية» بتدريب جميع المعلمين بمدارس النيل المصرية التابع إدارتها لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية.

وتم تأسيس «مؤسسة مصر للإدارة التعليمية» برأس مال 2 مليار جنيه، كرأس مال حكومي بنسبة 100%، ويساهم فيها كلاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تحيا مصر.

جدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية تعتمد على تأسيس نموذج للتعليم ذي صبغة دولية في مصر، من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليًا وتؤهل خرجيها للالتحاق بالجامعات العالمية في الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج.

وتقوم «مؤسسة مصر للإدارة التعليمية» بتطبيق منظومة مدارس النيل، في الفروع التابعة لها، متضمنة المناهج التي يتم وضعها وفق الاشتراطات الدولية لشهادات الثانوية العامة ذات الطابع الدولي، ورفع كفاءة المعلمين بجميع فروع مدارس النيل، من خلال عدد من التدريبات التي تمت بالفعل بالتعاون مع «وحدة شهادة النيل الدولية» ومؤسسات عالمية كبرى ICDL Teacher وMicrosoft وBritish Council وAmerican university in Cairo وغيرها، لتنمية قدرات المعلمين وتوسيع مداركهم ليكونوا قادرين على استخدام أحدث طرق التدريس والاستراتيجيات والتكنولوجيا، وتطبيقها على مناهج النيل لتتم العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.