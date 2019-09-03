شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الفنان محمد سعد على موجات إذاعة الأغاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج ذكرياتي، الذي يقدمه النجم سمير صبري، على موجات إذاعة الأغاني، نجم الكوميديا الفنان محمد سعد، للحديث عن المشوار الفني الطويل مرورًا بذكريات «سعد» مع الأغاني، وخصوصًا أنه يتمتع بصوت جميل قادر على الغناء، ضمن سياق أحداث أعماله الكوميدية.

يشار إلى أن الحلقة ستذاع، اليوم الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرًا على موجات الأغاني، والبرنامج من إخراج محمد تركي.