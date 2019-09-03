محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: قرر مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء إجراء تعديلات على بعض مواد قرار المجلس بشأن مقابل أنشطة وخدمات الجهاز. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، على خصم نسبة 1% كمصروفات إدارية من قيمة الطلب المقدم حال رفضه من قبل الجهاز، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 1000 جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​الوطني لتنمية شمال سيناء يجري تعديلات على بعض مواد أجر الأنشطة والخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.