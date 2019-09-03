شيخ الأزهر: القيم الأساسية للأديان السماوية متشابهة تدعو للأخوة الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، آنا ميلينا مونيوس دي جاييريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة.
وقال فضيلة الإمام الأكبر إن المبادئ الرئيسية والقيم الأساسية في جميع الأديان السماوية متشابهة وجميعها تدعو إلى ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية والمواطنة والعيش المشترك، مبديًا استعداد الأزهر لدعم أبناء الشعب الكولومبي في كافة المجالات التعليمية والثقافية والدعوية.
من جانبها، أعربت السفيرة الكولومبية عن سعادتها البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدةً حرص بلادها على تقوية العلاقات مع الأزهر الشريف؛ وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين جامعة الأزهر الشريف وكافة الجامعات الكولومبية.
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